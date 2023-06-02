Розроблено нову зброю для масового знищення дронів – що відомо

У США розробили нову зброю для масового знищення дронів. Що про неї відомо і як вона працює.

Дослідницька лабораторія ВПС США представила нову зброю для боротьби з безпілотними дронами. Комплекс THOR може збивати їх цілими зграями.

Поро це НСН дізналась на сайті 24 каналу, який посилається на NewAtlas.

Безпілотники стають основою сучасної війни. Їх широко застосовують не тільки для розвідки або точкових ударів, а й як масову наступальну зброю в тривалих кампаніях. БПЛА може бути так багато, що звичайна система ППО не зможе їм протистояти.

Як працює зброя

Система THOR використовує високоенергетичні мікрохвилі, що випускаються чергами на великі площі, щоб вивести з ладу електроніку дронів.

Якщо лазери, як правило, їх підривають, то ця технологія буквально “підсмажує” нутрощі апарата. В результаті дрон втрачає працездатність, падає та розбивається.

Під час демонстрації в реальних умовах керований інженером зразок THOR зіткнувся з кількома цілями на випробувальному полігоні на базі ВПС.

Використовуючи систему прицілювання, він відстежував і вражав дрони за наносекунди на великих ділянках неба, виводячи їх з ладу за допомогою потужних мікрохвильових імпульсів.

THOR вартістю 18 мільйонів доларів вбудований у стандартний 6-метровий транспортний контейнер, який може поміститися у військово-транспортний літак C-130 Hercules. Розгорнути комплекс у бойове застосування можуть двоє солдатів за три години.

Система забезпечена зручним інтерфейсом ведення вогню і прицілювання, що вимагає мінімального навчання. Розробники не повідомляють, який генератор енергії вони використовують у системі, і наскільки THOR стійкий з точки зору тривалості роботи.

Коли такі системи надійдуть на озброєння у США, неясно.

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