Нічна масована атака по Україні – у Повітряних силах розповіли про кількість збитих дронів

Вночі 30 травня окупанти атакували Україну іранськими безпілотниками. У Повітряних силах розповіли про кількість збитих дронів

Окупанти запустили 31 безпілотник з півночі та півдня.

У ніч проти 30 травня російська армія атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed–136/131. Силам ППО вдалося знищити 29 дронів з 31 запущеного.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, інформує НСН.

Зазначається, що окупаційна армія масовано атакувала Україну від 23:30 29 травня до 4:30 30 травня. Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе.

У Повітряних силах розповіли про кількість збитих дронів вночі 30 травня

“Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва”, – йдеться у повідомленні.

Нічна повітряна тривога у Києві

Після опівночі у низці областей було оголошено повітряну тривогу. У Києві пролунали вибухи. В ОВА повідомили про роботу ППО.

Повітряна атака стала 17 від початку травня. Напад був масований. Росіяни запускали дрони різних напрямків, а також в кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години.

Внаслідок падіння уламків сталися руйнування в різних районах Києва. Зокрема, у Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерхівці, а в Печерському районі – горіли три авто.

Крім того, загинула олна людина в Голосіївському районі. Внаслідок пожежі в багатоповерховому будинку евакуйовано 20 осіб.

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