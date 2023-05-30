Жахлива ніч у Києві 30 травня: горіли будинки, є жертви і руйнування внаслідок атаки дронів

Ніч у Києві 30 травня була жахливою. Внаслідок атаки російських дронів виникли пожежі в різних районах міста, є руйнування, попередньо одна людина загинула.

«Лік не на дні, а на години. Така теперішня щільність повітряних атак Києва рашистами. За останні 24 години ворог здійснив вже 3 напади. При чому противник постійно змінює зброю для атаки, після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно БпЛА. Ця крайня повітряна атака, 17-та від початку місяця, попередньо була здійснена виключно баражуючими боєприпасами «Shahed», – повідомляють у КМВА, передає НСН

Ніч у Києві 30 травня – ситуація в різних районах

Напад був масований, з різних напрямків, в кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години.

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі було знищено понад 20 безпілотників.

За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

В Голосіївському – через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Вибито вікна та вирвані двері в декілька квартирах. Евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо, одна людина загинула, три травмовано. Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи щодо людей під можливими завалами.

В Печерському районі уламками пошкодило автомобілі.

В Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Також пошкоджено припарковані автомобілі.

В Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону.

В Подільському – на нежитлову забудову.

В Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств.

На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються і уточнюються постійно.

Влучання у будинок в Голосіївському районі: подробиці

Подробиці про влучання у багатоповерхівку в Голосіївському районі повідомляють з місця події журналісти видання «Украина Сейчас»

«Почули, що наближається звук «мотору», а потім – сильний вибух», – розповів Михайло, мешканець 17-го поверху зруйнованої багатоповерхівки

Вже відомо, що загинула жінка приблизно 30 років. Рятувальники знайшли її у квартирі на 20 поверсі. Вона померла у кареті швидкої допомоги. Також постраждав її чоловк, він у лікарні.

На даний час рятувальники завершили працювати у багатоповерхівці у Голосіївському районі. Зараз тут поліція приймає заяви щодо пошкодженного майна.

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