Чергова атака по Україні 2 червня – все, що відомо

Армія РФ здійснила чергову атаку по Україні 2 червня. Вночі п’ятниці окупанти знову атакували дронами та ракетами українські міста. Що відомо

Вибухи пролунали на Київщині та Черкащині. У повітряному просторі столиці збили більше 30 ворожих цілей – без руйнувань, а ось в області є постраждалі та пошкодження.

Це вже 23-тя атака РФ на Україну, якщо рахувати від початку травня, відколи агресор посилив удари.

Що відомо про наслідки атаки розповідає НСН з посиланням на OBOZREVATEL.

Після перших нічних вибухів у Києві місцева влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони. У Київській ОВА попередили мешканців області про підвищену загрозу. Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців перебувати в укриттях і не знімати роботу ППО.

Чергова атака по Україні 2 червня – що відомо

Також про підвищену ракетну загрозу повідомили у Черкаській ОВА:

“Увага! Підвищена небезпека на Черкащині”, – написав голова ОВА Ігор Табурець.

Тоді ж місцеві Telegram-канали писали, що близько 03:00 в регіоні було чути звуки вибухів.

На ранок п’ятниці відомо, що цього разу атака окупантів на Київ була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно. За словами начальника КМВА Сергія Попка, пуски ракет ворог здійснював зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспію, ймовірно, це були крилаті Х-101/555.

Проте всі їх у повітряному просторі над Києвом та навколо міста сили ППО знищили – загалом понад 30 повітряних цілей різного типу.

Мер столиці Віталій Кличко після відбою повітряної тривоги (близько 04:30) написав, нібито в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети, а в Подільському через падіння решток виникло загоряння трав’яного настилу.

Він наголосив, що на місця вирушили рятувально-пожежні служби. А згодом у КМВА уточнили, що після перевірки інформація щодо уламків у Дарницькому районі не підтвердилася.

Разом із тим голова КОВА Руслан Кравченко підкреслив, що у Київській області є постраждалі та руйнування. Так, внаслідок падіння уламків поранення отримали дві людини, зокрема дитина. Дорослого госпіталізували та прооперували, загроз його життю немає.

Крім того, через падіння уламків пошкоджено п’ять приватних будинків. У трьох будинках вибито вікна, посічені фасади, а в двох виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

“Відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки. Власникам пошкоджених будинків буде надано всю необхідну допомогу”, – заявив Кравченко.

Також він додав, що уламками пошкоджено й декілька автівок, а ще вікна в одному з офісних приміщень. У двох районах області – декілька займань трав’яної та лісової підстилки.

“Оперативні групи продовжують роботу з виявлення уламків та фіксації наслідків нічної атаки. Дякуємо нашим ЗСУ за надійний цілодобовий захист!” – додав Кравченко.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом під час цієї нічної атаки було збито 15 крилатих ракет і 21 дрон-камікадзе типу Shahed.

Ще новини України: Укриття просто не відкрили: чоловік про те, як загинула його дружина під час нічної атаки на Київ 1 червня (відео)