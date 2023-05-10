Що буде, якщо Україна не звільнить всі території під час контрнаступу – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зробив припущення, що буде, якщо Україна під час контрнаступу не звільнить всі території

До контрнаступу ЗСУ, без перебільшення, прикута увага всього світу. Всі очікують на наступний крок зі звільнення територій України. Дмитро Кулеба зробив прогноз щодо цього.

У спілкуванні з журналістами, глава МЗС України висловив припущення щодо того, а що буде, якщо ми не звільнимо усі території під час контрнаступу. Адже всі покладають надії, що цього разу контрнаступ дозволить якщо не вийти на кордони 1991 року, то бодай відкинути ворога на позиції 23 лютого 2022 року.

Про це розповідає НСН з посиланням на 24 канал.

Контрнаступ може бути не останнім

“Не вважайте цей контрнаступ останнім, тому що ми не знаємо, що з нього вийде. І якщо нам вдасться цим контрнаступом звільнити наші території, то врешті-решт ви скажете: так, він був останнім, а якщо ні, то це означає, що треба готуватися до наступного контрнаступу”, – зазначив Кулеба.

Тим часом наші партнери та союзники наголошують на тому, що Україна має все необхідне для контрнаступу. Зробив акцент на цьому держсекретар США Ентоні Блінкен.

Що буде, якщо Україна не звільнить всі території під час контрнаступу

Про вихід на кордон 1991 року не йдеться

За словами Блінкена, захисники нашої держави мають все необхідне, щоб відвоювати захоплені росіянами території. Водночас він наголосив, що мовиться саме про ті території, які потрапили під контроль окупантів з 24 лютого 2022 року.

Крім того, держсекретар США додав, що наші військові отримали не лише необхідну зброю, а й підготовку. Останнє, запевняє він, – гарантія того, що наші захисники зможуть обслуговувати системи, надані партнерами.

Тим часом ЗСУ можуть похизуватися успішною роботою під Бахмутом. За словами командира тактичної групи “Азов”, яка входить до 3-ї ОШБр, Андрія Білецького, наші захисники розгромили 72-у бригаду Росії.

Він зауважив, що 6 та 8 роти цієї бригади практично повністю знищені. Також розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин. Крім того, обмінний фонд поповнила значна кількість полонених.

Варто зазначити, що статистика втрат ворога також невпинно росте. Лиш за минулу добу “лави двохсотих” попвнили 690 окупантів. Загалом же наші захисники ліквідували 196 310 російських загарбників від початку повномасштабного вторгнення.

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