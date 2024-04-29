«Ми вже втратили ЗАЕС, там розгортається катастрофа» – думка радіобіолога щодо можливості відновлення станції

Радіобіолог та старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Олена Паренок вважає, що ми вже втратили ЗАЕС і там розгортається тиха катастрофа.

Про це Олена Паренок сказала в інтерв’ю Голосу Америки, передають Новини України – НСН.

За словами експертки, після деокупації відновити роботу ЗАЕС, скоріш за все, буде неможливо. Оскільки для запуску генерації електроенергії потрібно буде повністю перебрати всі вузли й агрегати енергоблоків та впевнитися у безпеці станції.

Паренок впевнена, що на ЗАЕС розгортається катастрофа, яка поки що не супроводжується витоком радіоактивних речовин.

Ми втратили вже Запорізьку атомну станцію, тобто я не знаю, що потрібно зробити для того, щоб вона знову почала генерувати електроенергію. Тому що ми не знаємо, що саме мінували росіяни, і я не думаю, що росіяни також добре пам’ятають, які саме вузли і агрегати вони мінували. І запустити цю атомну станцію без того, щоб перебрати її буквально по якихось маленьких шматочках і абсолютно точно впевнитись, що кожен вузол, кожен болтик є безпечним… Уявіть собі, скільки це буде коштувати, тому що атомна станція – це складний агрегат, його не можна розібрати на три детальки. Тому, на жаль, ситуація така, що ми зараз в активній, гарячій фазі аварії. Коли вона скінчиться – ми не розуміємо, і що потрібно буде для того, щоб ліквідувати наслідки цієї аварії – ніхто не знає, тому що, знову, такого нічого ніколи не було, – пояснює вона

Детальніше про ситуацію на ЗАЕС у відео “Голосу Америки” нижче.

“Ми вже втратили ЗАЕС, там розгортається катастрофа”: відео

Зазначимо, що директор «Енергоатому» Петро Котін заявив 26 квітня, що найбільша небезпека на ЗАЕС зараз – це дефіцит кваліфікованого персоналу на станції. Це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Такої ж думки дотримується і заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд, який під час засідання Радбезу заявив, що на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій АЕС працює некваліфікований персонал, і це збільшує ризики для безпеки на ядерному об’єкті.

Ще новини України: Окупанти готують провокацію під фальшивим прапором на ЗАЕС – Генштаб