Зеленський розповів, яких результатів очікує від контрнаступу і чи достатньо зброї

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли ЗСУ будуть готові до контрнаступу.

За його словами, українські воїни будуть готові, коли Україна отримає усе узгоджене з союзниками озброєння, пише НСН з посиланням на матеріал The Washington Post.

“Усвідомлюючи величезні перешкоди, українські чиновники продовжують вимагати від своїх прихильників на Заході додаткового озброєння”, пише видання.

За словами президента Зеленського, Україна буде готова розпочати наступ, коли отримає озброєння, яке було узгоджене з союзниками. Зокрема терміни можуть залежати й від погодних умов, оскільки вздовж лінії фронту земля не по сезону волога.

Міністр оборони України Олексій Резніков відзначив, що перше штурмове формування вже готове до початку операції більше ніж на 90%, однак деякі визначені підрозділи все ще завершують навчальні програми за кордоном.

“Підготовка до контрнаступу, деталі якого залишаються в таємниці, поставила українських чиновників перед складним питанням: який результат буде достатнім, щоб справити враження на Захід, особливо на Вашингтон? Дехто побоюється, що якщо українці зазнають невдачі, Київ може втратити міжнародну військову допомогу або зіткнутися з новим тиском з вимогою вступити у переговори з Москвою. Такі переговори майже напевно включатимуть російські вимоги про здачу суверенної території, що Україна називає неприйнятним”, пише WP.

“Я вірю, що чим більше перемог у нас буде на полі бою, відверто кажучи, тим більше людей будуть вірити в нас, а це означає, що ми отримаємо більше допомоги”, сказав Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню у понеділок.

Як зазначає WP, частково завищені очікування зумовлені попередніми перемогами України на полі бою – спочатку відбиттям спроби Росії захопити Київ, а згодом витісненням окупантів з опорних пунктів під час несподіваних атак у Харківській та Херсонській областях.

За словами Зеленського, він вважатиме успіхом деокупацію будь-яких українських територій.

“Я не можу вам сказати, які міста, які кордони для нас є значним успіхом, а які – середнім… тільки тому, що не хочу готувати Росію до того, як, в яких напрямках, де і коли ми будемо (наступати – ред.)”, сказав він.

Україна також просить надати їй озброєння для нанесення ударів на великі відстані, пише WP. Партнери Києва вже давно висловлюють побоювання, що таке озброєння може бути використане для нанесення ударів по території РФ, що потенційно може спровокувати масштабну ескалацію з боку Москви. Але відсутність такого озброєння ставить Україну в дуже невигідне становище, заявив Зеленський.

“Я не зовсім розумію, скажу вам відверто, чому ми не можемо отримати далекобійну артилерію”, сказав він, запевнивши, що Україна не буде використовувати таке озброєння для нанесення ударів по території Росії, чого побоюються деякі союзники.

За словами Зеленського, саме через нестачу далекобійної артилерії українські війська після повернення Херсона не змогли витіснити російські війська з території, яку вони контролюють на лівому березі Дніпра.

“Вони можуть забрати звідти війська і перекинути їх на схід або на південь. І все одно вони підкріплюються. Чому? Тому що вони знають, що ми не можемо до них дістати… і ми страждаємо щодня, тому що вони мають можливість стріляти по наших людях”, сказав Зеленський.

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