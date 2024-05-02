Зірка «Євробачення» служить у Повітряних силах ЗСУ. Про це розповіли у ПС сьогодні.

Андрій НАУМЕНКО – вокаліст групи «Нахаба», яка нещодавно гучно виступила на відборі до «Євробачення» вже півроку служить у легендарній 40 бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр», – повідомляють у Повітряних силах, передають Новини України – НСН

Зазначається, що за час служби Андрій пройшов загальновійськове навчання та фахову підготовку, опанував професію авіатехніка. При цьому зберіг себе, як творчу особистість. А у перервах після бойових чергувань, навіть встигає репетирувати і готувати нові пісні.

Як каже відомий співак, шлях військового – не прогулянка. Але це шлях кожного справжнього патріота, мужнього чоловіка і свідомого українця, який не сидить на дивані і не очікує перемогу, а своїми реальними діями наближає її.

Андрій Науменко пишається тим, що сьогодні має можливість своїми вміннями і навиками посилити обороноздатність України. На своєму досвіді він доводить: армія – це не завжди великі м’язи, роки спецпідготовки і сучасна зброя; передовсім – це мотивація і розуміння, що крім нас самих Батьківщину захищати нікому!

Зірка «Євробачення» служить у Повітряних силах ЗСУ: відео

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