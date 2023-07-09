З 11 липня в Україні обмежать продаж сигарет та інших тютюнових виробів, а також не можна буде палити електронні сигарети у громадських місцях. Вступає у дію відповідний закон, передає НСН, посилаючись на Держпродспоживслужбу. Під заборону підпадає ціла низка виробів.

11 липня набувають чинності наступні зміни антитютюнового законодавства:

заборона продажу ароматизованих сигарет;

вводиться відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок.

З 11 липня в Україні обмежать продаж сигарет: що саме буде під забороною, детально

Забороняється продаж тютюнових виробів із такими добавками

вітаміни та псевдокорисні добавки;

кофеїн, таурин та енергетичні добавки;

добавки, що роблять викиди кольоровими;

добавки, що полегшують засвоєння нікотину.

Рідини до Е-сигарет з нікотином або без

Крім того, законом передбачено обмеження продажів рідин до електронних сигарет з нікотином або без, якщо вони:

Мають характерний запах або смак (мають смако-ароматичні добавки: ментол, фрукти, солодощі тощо).

Містять вітаміни та інші псевдокорисні добавки.

Містять кофеїн, таурин чи інші енергетичні добавки.

Містять добавки, що роблять викиди кольоровими.

А також:

з об’ємом заправних контейнерів понад 10 мл;

обсяг одноразових е-сигарет або картриджів – понад 2 мл;

місткість нікотину – понад 20 мг на 1 мл.

Сигарети та тютюн для самокруток

Також забороненими стануть сигарети та тютюн для самокруток:

Які мають характерний смак та запах диму, з нікотином чи смаковими та ароматичними добавками.

Папір чи капсула яких містять тютюн або нікотин.

Що мають смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах, таких як фільтр, папір, упаковка, капсула або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах або смак сигарет, тютюну для самокруток або інтенсивність диму.

Заборона реклами і паління у громадських місцях

Також закон забороняє рекламувати та стимулювати продаж тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них.

Крім того:

збільшиться площа медичних попереджень на упаковках цигарок (65% пачки) із реалістичними зображеннями хвороб, поява яких провокує куріння;

забороняється використовувати пристрої для нагрівання сигарет у всіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет.

Порушення закону передбачає штрафи у розмірі 20 тис. грн., а при повторному порушенні – 50 тис. грн.

Інфографіка розроблена громадською організацією “Життя” за участі Держпродспоживслужби та Центру громадського здоров’я.

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