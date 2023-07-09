З 11 липня в Україні обмежать продаж сигарет та інших тютюнових виробів, а також не можна буде палити електронні сигарети у громадських місцях. Вступає у дію відповідний закон, передає НСН, посилаючись на Держпродспоживслужбу. Під заборону підпадає ціла низка виробів.
11 липня набувають чинності наступні зміни антитютюнового законодавства:
- заборона продажу ароматизованих сигарет;
- вводиться відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок.
З 11 липня в Україні обмежать продаж сигарет: що саме буде під забороною, детально
Забороняється продаж тютюнових виробів із такими добавками
- вітаміни та псевдокорисні добавки;
- кофеїн, таурин та енергетичні добавки;
- добавки, що роблять викиди кольоровими;
- добавки, що полегшують засвоєння нікотину.
Рідини до Е-сигарет з нікотином або без
Крім того, законом передбачено обмеження продажів рідин до електронних сигарет з нікотином або без, якщо вони:
- Мають характерний запах або смак (мають смако-ароматичні добавки: ментол, фрукти, солодощі тощо).
- Містять вітаміни та інші псевдокорисні добавки.
- Містять кофеїн, таурин чи інші енергетичні добавки.
- Містять добавки, що роблять викиди кольоровими.
А також:
- з об’ємом заправних контейнерів понад 10 мл;
- обсяг одноразових е-сигарет або картриджів – понад 2 мл;
- місткість нікотину – понад 20 мг на 1 мл.
Сигарети та тютюн для самокруток
Також забороненими стануть сигарети та тютюн для самокруток:
- Які мають характерний смак та запах диму, з нікотином чи смаковими та ароматичними добавками.
- Папір чи капсула яких містять тютюн або нікотин.
- Що мають смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах, таких як фільтр, папір, упаковка, капсула або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах або смак сигарет, тютюну для самокруток або інтенсивність диму.
Заборона реклами і паління у громадських місцях
Також закон забороняє рекламувати та стимулювати продаж тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них.
Крім того:
- збільшиться площа медичних попереджень на упаковках цигарок (65% пачки) із реалістичними зображеннями хвороб, поява яких провокує куріння;
- забороняється використовувати пристрої для нагрівання сигарет у всіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет.
Порушення закону передбачає штрафи у розмірі 20 тис. грн., а при повторному порушенні – 50 тис. грн.
Інфографіка розроблена громадською організацією “Життя” за участі Держпродспоживслужби та Центру громадського здоров’я.
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