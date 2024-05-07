Навчання триватиме довше – коли школи України перейдуть на нову систему

В Україні шкільне навчання триватиме довше. У комітеті з питань освіти розповіли про зміни у системі освіти

Для учнів, які зараз переходять у 7-й клас та молодше нкільне навчання триватиме на рік довше. Замість звичних 10-11 класів усі діти перейдуть у трирічну старшу профільну школу.

Про це заявив голова комітету з питань освіти Сергій Бабак, повідомляють Новини України – НСН.

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За його словами, теперішні шестикласники вчитимуться 12 років замість 11.

“Основна ідея цих змін — зменшити кількість дисциплін. Щоб діти не вивчали по 20 дисциплін кожного року, а обрали собі сім-дев’ять профільних предметів. Тому будуть ліцеї з різними напрямками та профілями”, — сказав він.

Сергій Бабак зауважив, що діти будуть більш розвантажені і поглиблено вивчатимуть обрані дисципліни. Також він повідомив, що система запрацює через три роки.

“З 2027 року діти перейдуть до старшої профільної школи, яка буде не 10-11 клас, а вже по 12 клас — тобто вона буде трирічною, але з профільним ухилом”, — пояснює нардеп.

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