Коли розпочнуться літні канікули у 2024 році у школах України

Цьогоріч навчальний рік в Україні стартував 1 вересня 2023 року. Стало відомо, коли будуть літні канікули у 2024 році у закладах освіти

Навчальний рік у 2024 році триватиме до 28 червня 2024 року.

Відповідні дати визначили у Міністерстві освіти і науки України. При цьому у МОН дозволили на місцях встановлювати графіки канікул учнів.

Коли будуть літні канікули у школах України озповідає НСН.

Коли розпочнуться літні канікули у 2024 році в українських школах

Цього року МОН передбачило додатковий місяць для подолання освітніх прогалин через війну. Дати навчального року, до слова, визначили відповідно до постанови уряду від 28 липня 2023 року № 782.

Так, на місцях школи та місцева влада можуть самостійно визначати дати канікул та останнього дзвоника.

Останній дзвоник у школах України цьогоріч має відбутися здебільшого 31 травня.

А от літні канікули стартують з 29 червня та триватимуть до 31 серпня 2024 року.

Зауважимо, що протягом червня у школах ще може тривати атестація, компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат тощо.

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