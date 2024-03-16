Стало відомо, коли в Україні стартують весняні канікули у 2024 році

У межах цього навчального року школи в Україні можуть самостійно визначати дати відпочинку школярів та їх тривалість. Коли розпочнуться весняні канікули у 2024 році

Тож графіки шкільного відпочинку учнів по регіонах можуть відрізнятися. Коли в Україні стартують весняні канікули у 2024 році, розповідає НСН з посиланням на Освіта 24.

Коли розпочнуться весняні канікули у 2024 році

Цей навчальний розпочався 1 вересня 2023 року. Він триватиме до 28 червня 2024 року. Його тривалість продовжили на місяць. Цей час передбачили для надолуження освітніх втрат та прогалин, зважаючи на війну в Україні.

Так, кожна школа може самостійно встановлювати дати відпочинку учнів за рішенням педагогічної ради.

Здебільшого весняні канікули у школах України у 2024 році відбудуться у межах 25 – 31 березня 2024 року.

Чи будуть весняні канікули у конкретному регіоні чи школі, залежить також від того, скільки учні відпочивали взимку. Якщо зимові канікули тривали місяць, весняний відпочинок у таких школах вже не передбачений. Усе тому, що канікули у межах навчального року не можуть тривати понад 30 днів.

Зауважимо також, що у приватних школах графіки канікул здебільшого відрізняються. Тож дати варто уточнювати у своєму навчальному закладі.

Так, в окремих містах та регіонах України весняні канікули таки відбудуться протягом 25 – 31 березня. До прикладу, у Києві.

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