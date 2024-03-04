Школярів з України хочуть інтегрувати до польської системи освіти. Про це в інтерв’ю Oko.press розповіла заступниця міністра освіти Польщі Йоанна Муха, пише портал “Освіта“, передає НСН. Нововведення плануються вже з наступного навчального року.

З нового навчального року в Польщі планують запровадити зміни в залученні дітей українських біженців та мігрантів до польської системи освіти.

За словами чиновниці, поза польською освітньою системою зараз перебуває приблизно 150 000 дітей біженців з України.

Наразі в Польщі учні-біженці з України складають майже 3% всіх школярів, а якби всі українські учні ходили до польських шкіл, то вони становили б майже 7% учнів.

«Набагато більшою проблемою є діти, які перебувають поза польською системою. Деякі з них навчаються в українських онлайн-школах, але невідомо, наскільки ці діти справді виконують свої навчальні зобов’язання. Проте найбільшою проблемою є ті діти, які – а ми припускаємо, що їх може бути велика група – не навчаються в жодній освітній системі, ані в польській стаціонарній, ані в українській онлайн. На мою думку, це абсолютно неприйнятно, щоб держава дозволяла тут рости дітям, яким не гарантовано виконання основного права дитини – права на освіту», – наголосила заступниця міністра

Чиновниця припустила, що з наступного року українські діти зможуть вивчати українську мову в польських школах як другу іноземну.

«Нагадаю, що з 2025/26 навчального року українську мову можна буде складати як матуральний іспит. Це вже включено в нашу правову систему, тому розширити цю можливість відносно просто», – зазначила Муха

Загалом було відмічено, що освіта в Польщі має тенденцію до міжкультурної допомоги та інтеграції українських шкіл, які наразі працюють у країні, до польського освітньої системи.

Ми хочемо використати всі інструменти, щоб переконати українську владу та українських дітей у Польщі приєднатися до польської системи освіти. Українські діти вже чотири роки навчаються онлайн. Спочатку була пандемія, потім війна. І цю систему навчання ніхто не оцінює, особливо в Польщі, – сказала чиновниця

Вона заявила, що буде говорити зі своїми колегами в Україні про те, що діти мають право на навчання та освіту, але наразі це фікція.

І незалежно від того, чи залишаться ці діти після війни в Польщі, чи повернуться в Україну, ми матимемо громадян, які не будуть готові добре функціонувати в суспільстві та на ринку праці. А це важливо і для України, і для Польщі, – підкреслила Муха

Вона назвала таку ситуацію злочином проти цих дітей. І запевнила, що українським дітям в Польщі хочуть запропонувати вивчати українську мову, дізнаватися про українську культуру.

Ми хочемо, щоб вони відчували, що їхня українська ідентичність плекається, і коли вони повертаються в Україну чи залишаються в Польщі, вони мають повне відчуття власної ідентичності, але водночас ми хочемо, щоб вони здобули освіту. Звісно, ​​ці діти також вивчатимуть польську мову з простої причини – вони вивчатимуть польською різні предмети. А ще й тому, що ми припускаємо, що деякі з них можуть залишитися в Польщі, – пояснила заступниця міністра освіти

Вона також прокоментувала діяльність українських шкіл, які були створені у Польщі за два роки повномасштабної війни. В них навчаються десятки тисяч дітей.

Для нас проблема в тому, що ці школи працюють поза нашою освітньою системою. Нам потрібно глибоко подумати, як це зробити, щоб викоренити це в Польщі. Але ще зарано вживати якихось заходів. Безумовно, ми ставимося до цих шкіл та їх участі з великою дружбою. Ми відчуваємо, що вони дійсно виконують свою роботу з великою місією та почуттям відповідальності. Наша відповідальність – організувати цю співпрацю в рамках польської системи освіти, – сказала чиновниця

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