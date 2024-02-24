Весняні канікули у школярів – коли розпочнуться і скільки триватимуть

Освітній процес в Україні зазнав змін через війну. У різних регіонах, залежно від безпекової ситуації, навчання у школах відбувається очно або в онлайн-режимі. Стало відомо, коли будуть весняні канікули у школярів

Про це розповідає НСН.

Коли будуть весняні канікули у школах

Навчальний рік в Україні розпочався 1 вересня 2023 року та триватиме до 28 червня 2024 року. Міністерство освіти й науки на початку навчального року затвердило орієнтовні дати канікул.

Так, весняні канікули у 2024 році розпочнуться 25 березня і триватимуть до 31 березня.

При цьому структуру освітнього процесу і тривалість канікул визначають заклади загальної середньої освіти самостійно.

Міністерство освіти також рекомендувало очну форму навчання, якщо безпекова ситуація це дозволяє. Але остаточне рішення ухвалюють місцеві адміністрації.

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