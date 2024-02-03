Перебування сторонніх осіб в укриттях навчальних закладів України обмежено – деталі

Під час освітнього процесу в укриттях навчальних закладів, які працюють очно, не мають права перебувати сторонні особи. Деталі розповіли в Офісі освітнього омбудсмена
Загалом сховища доступні для усіх охочих під час тривоги, але не у навчальний час.
Відповідні зміни передбачив уряд. Основні деталі розповіли в Офісі освітнього омбудсмена.
Про це розповідає НСН з посиланням на 24канал.
Де мають бути розташовані укриття навчальних закладів
Укриття мають бути розташовані у пішій доступності, при цьому не більше ніж:
- 300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови;
- 500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.
Перебування сторонніх осіб в укриттях навчальних закладів України обмежено
Батьки також можуть подати відгуки та пропозиції щодо стану та функціонування укриттів у застосунку Дії. Також там можна оцінити стан укриттів.
Якою мовою мають розмовляти учні та вчителі у школі
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначив, що у межах освітнього процесу учні та вчителі повинні спілкуватися державною мовою.
Міносвіти підтвердило, що і уроки, і перерви, і розмови в їдальні, під час гуртків, занять спортом, проведення виховних годин та батьківських зборів – усе це є навчальним процесом.
І це незалежно від того, якою мовою розмовляють удома.
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