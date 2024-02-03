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Тег:
Cуспільство

Перебування сторонніх осіб в укриттях навчальних закладів України обмежено – деталі

Журналіст
Перебування сторонніх осіб в укриттях навчальних закладів України обмежено деталі

Під час освітнього процесу в укриттях навчальних закладів, які працюють очно, не мають права перебувати сторонні особи. Деталі розповіли в Офісі освітнього омбудсмена

Загалом сховища доступні для усіх охочих під час тривоги, але не у навчальний час.

Відповідні зміни передбачив уряд. Основні деталі розповіли в Офісі освітнього омбудсмена.

Про це розповідає НСН з посиланням на 24канал.

Де мають бути розташовані укриття навчальних закладів

Укриття мають бути розташовані у пішій доступності, при цьому не більше ніж:

  • 300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови;
  • 500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.

Перебування сторонніх осіб в укриттях навчальних закладів України обмежено

Перебування сторонніх осіб в укриттях навчальних закладів України обмежено

Батьки також можуть подати відгуки та пропозиції щодо стану та функціонування укриттів у застосунку Дії. Також там можна оцінити стан укриттів.

Якою мовою мають розмовляти учні та вчителі у школі

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначив, що у межах освітнього процесу учні та вчителі повинні спілкуватися державною мовою.

Міносвіти підтвердило, що і уроки, і перерви, і розмови в їдальні, під час гуртків, занять спортом, проведення виховних годин та батьківських зборів – усе це є навчальним процесом.

І це незалежно від того, якою мовою розмовляють удома.

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