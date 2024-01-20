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Хто такий асистент вчителя, які його обов’язки та скільки він заробляє

Журналіст
Хто такий асистент вчителя, які його обов’язки та скільки він заробляє

Щороку в Україні з’являється більше інклюзивних класів. Освітній омбудсмен розповів, хто такий асистент вчителя і які функції він виконує

Для того, щоб спростити роботу вчителю та приділити достатньо уваги дитині з особливими потребами, вводять посаду асистента вчителя.

НСН з посиланням на сайт освітнього омбудсмена Сергія Горбачова розповідає, у чому полягає робота асистента вчителя та яка заробітна плата.

Обов’язки асистента вчителя

Асистент вчителя входить на постійній основі до складу команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

До функцій асистента вчителя входить:

  • спостереження за дитиною для вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб
  • участь в організації освітнього процесу дитини з ООП
  • участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини
  • участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми
  • адаптація освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП
  • оцінка спільно з вчителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених індивідуальною програмою розвитку;
  • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб
  • надання інформації батькам, педагогічним працівникам про особливості розвитку дитини з ООП

Хто такий асистент вчителя і які його обов’язки

Хто такий асистент вчителя, які його обов’язки

Варто розуміти, що асистент вчителя є повноцінним педагогічним працівником, тому на нього також поширюються всі права та обов’язки педагогічних працівників, які долучаються до освітнього процесу.

Однак обов’язки асистента вчителя передбачають роботу не лише з дитиною, що має особливі освітні потреби. Тому якщо дитина відсутня у школі, він все одно перебуває на робочому місці та відповідно отримує за цей день заробітну плату.

Зарплата асистента вчителя

Робота в інклюзивних класах є видом педагогічної діяльності, за який встановлюють доплату у співвідношенні до тарифної ставки – 20%.

Тому вчитель, незалежно від того, що разом із ним працює асистент вчителя, отримує доплату 20% від ставки заробітної плати.

Щодо асистента вчителя, то оскільки посада асистента вчителя вводиться для роботи в інклюзивному класі, зазначена доплата 20% встановлюється на все педагогічне навантаження асистента вчителя.

Важко однозначно визначити зарплату асистента вчителя, оскільки вона залежить від повного розміру посадового окладу.

Асистент вчитель не замінює вчителя

Це може трапитися в окремих випадках, але не є чимось постійним. Таким чином вчитель виконує свою роботу, а асистент – свою.

Згідно з рекомендаціями асистент учня:

  • не втручається в освітній процес
  • не виконує освітню програму для досягнення учнями результатів навчання
  • не надає освітні послуги в закладі освіти
  • не надає рекомендації педагогічним працівникам щодо організації освітнього процесу
  • не розробляє індивідуальні завдання і матеріали для учнів з особливими освітніми потребами
  • не виконує інших функцій педагогічних працівників
  • не здійснює пропаганду та агітацію, що завдає шкоди здоров’ю здобувачів освіти
  • не вживає на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, тютюнових виробів, інших шкідливих речовин

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