Хто такий асистент вчителя, які його обов’язки та скільки він заробляє

Щороку в Україні з’являється більше інклюзивних класів. Освітній омбудсмен розповів, хто такий асистент вчителя і які функції він виконує

Для того, щоб спростити роботу вчителю та приділити достатньо уваги дитині з особливими потребами, вводять посаду асистента вчителя.

НСН з посиланням на сайт освітнього омбудсмена Сергія Горбачова розповідає, у чому полягає робота асистента вчителя та яка заробітна плата.

Обов’язки асистента вчителя

Асистент вчителя входить на постійній основі до складу команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

До функцій асистента вчителя входить:

спостереження за дитиною для вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб

участь в організації освітнього процесу дитини з ООП

участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини

участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми

адаптація освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП

оцінка спільно з вчителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених індивідуальною програмою розвитку;

підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб

надання інформації батькам, педагогічним працівникам про особливості розвитку дитини з ООП

Хто такий асистент вчителя і які його обов’язки

Варто розуміти, що асистент вчителя є повноцінним педагогічним працівником, тому на нього також поширюються всі права та обов’язки педагогічних працівників, які долучаються до освітнього процесу.

Однак обов’язки асистента вчителя передбачають роботу не лише з дитиною, що має особливі освітні потреби. Тому якщо дитина відсутня у школі, він все одно перебуває на робочому місці та відповідно отримує за цей день заробітну плату.

Зарплата асистента вчителя

Робота в інклюзивних класах є видом педагогічної діяльності, за який встановлюють доплату у співвідношенні до тарифної ставки – 20%.

Тому вчитель, незалежно від того, що разом із ним працює асистент вчителя, отримує доплату 20% від ставки заробітної плати.

Щодо асистента вчителя, то оскільки посада асистента вчителя вводиться для роботи в інклюзивному класі, зазначена доплата 20% встановлюється на все педагогічне навантаження асистента вчителя.

Важко однозначно визначити зарплату асистента вчителя, оскільки вона залежить від повного розміру посадового окладу.

Асистент вчитель не замінює вчителя

Це може трапитися в окремих випадках, але не є чимось постійним. Таким чином вчитель виконує свою роботу, а асистент – свою.

Згідно з рекомендаціями асистент учня:

не втручається в освітній процес

не виконує освітню програму для досягнення учнями результатів навчання

не надає освітні послуги в закладі освіти

не надає рекомендації педагогічним працівникам щодо організації освітнього процесу

не розробляє індивідуальні завдання і матеріали для учнів з особливими освітніми потребами

не виконує інших функцій педагогічних працівників

не здійснює пропаганду та агітацію, що завдає шкоди здоров’ю здобувачів освіти

не вживає на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, тютюнових виробів, інших шкідливих речовин

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