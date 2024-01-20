Хто такий асистент вчителя, які його обов’язки та скільки він заробляє

Щороку в Україні з’являється більше інклюзивних класів. Освітній омбудсмен розповів, хто такий асистент вчителя і які функції він виконує
Для того, щоб спростити роботу вчителю та приділити достатньо уваги дитині з особливими потребами, вводять посаду асистента вчителя.
НСН з посиланням на сайт освітнього омбудсмена Сергія Горбачова розповідає, у чому полягає робота асистента вчителя та яка заробітна плата.
Обов’язки асистента вчителя
Асистент вчителя входить на постійній основі до складу команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.
До функцій асистента вчителя входить:
- спостереження за дитиною для вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб
- участь в організації освітнього процесу дитини з ООП
- участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини
- участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми
- адаптація освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП
- оцінка спільно з вчителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених індивідуальною програмою розвитку;
- підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб
- надання інформації батькам, педагогічним працівникам про особливості розвитку дитини з ООП
Хто такий асистент вчителя і які його обов’язки
Варто розуміти, що асистент вчителя є повноцінним педагогічним працівником, тому на нього також поширюються всі права та обов’язки педагогічних працівників, які долучаються до освітнього процесу.
Однак обов’язки асистента вчителя передбачають роботу не лише з дитиною, що має особливі освітні потреби. Тому якщо дитина відсутня у школі, він все одно перебуває на робочому місці та відповідно отримує за цей день заробітну плату.
Зарплата асистента вчителя
Робота в інклюзивних класах є видом педагогічної діяльності, за який встановлюють доплату у співвідношенні до тарифної ставки – 20%.
Тому вчитель, незалежно від того, що разом із ним працює асистент вчителя, отримує доплату 20% від ставки заробітної плати.
Щодо асистента вчителя, то оскільки посада асистента вчителя вводиться для роботи в інклюзивному класі, зазначена доплата 20% встановлюється на все педагогічне навантаження асистента вчителя.
Важко однозначно визначити зарплату асистента вчителя, оскільки вона залежить від повного розміру посадового окладу.
Асистент вчитель не замінює вчителя
Це може трапитися в окремих випадках, але не є чимось постійним. Таким чином вчитель виконує свою роботу, а асистент – свою.
Згідно з рекомендаціями асистент учня:
- не втручається в освітній процес
- не виконує освітню програму для досягнення учнями результатів навчання
- не надає освітні послуги в закладі освіти
- не надає рекомендації педагогічним працівникам щодо організації освітнього процесу
- не розробляє індивідуальні завдання і матеріали для учнів з особливими освітніми потребами
- не виконує інших функцій педагогічних працівників
- не здійснює пропаганду та агітацію, що завдає шкоди здоров’ю здобувачів освіти
- не вживає на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, тютюнових виробів, інших шкідливих речовин
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