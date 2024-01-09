Супровід родича з інвалідністю за кордон – необхідні документи у 2024 році

Військовозобов’язані чоловіки мають право на супровід родича з інвалідністю за кордон, однак під час воєнного стану діють певні обмеження.

Дізнайтеся кого та за наявності яких документів може супроводжувати чоловік.

Про це НСН розповідає з посиланням на visitukraine.today.

Відповідно до “Правил перетинання державного кордону”, інваліди I, II та III груп, а також особи, що їх супроводжують, мають право на виїзд з України під час дії воєнного стану.

Супроводжуючою особою можуть бути один з членів сім’ї першого ступеня споріднення (чоловік/дружина, діти (рідні та усиновлені), батьки), а також особа, що здійснює постійний догляд. Однак для військовозобов’язаних чоловіків діють певні обмеження.

Хто потребує супроводу при виїзді за кордон

Військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років можуть супроводжувати за кордон дружину, батьків та дітей, якщо вони мають I або II групу інвалідності.

Крім цього, батьки та опікуни деяких категорій дітей також мають право на перетин кордону. Йдеться про:

Неповнолітніх осіб з інвалідністю;

Дітей, що страждають на перинатальні враження нервової системи;

Дітей, що від народження мають тяжкі порушення розвитку;

Хворих на орфанні захворювання;

Неповнолітніх з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями;

Дітей з ДЦП або психічними розладами;

Хворих на цукровий діабет першого типу;

Хворих на гострі чи хронічні захворювання нирок;

Дітей, що тяжко травмувалися, потребують паліативної допомоги чи пересадки органу.

Які документи необхідні для супроводу родича з інвалідністю за кордон

Для того, щоб військовозобов’язаний чоловік міг супроводжувати родича за кордон, він має мати при собі:

Закордонні паспорти (свій, та особи з інвалідністю) Документ, що підтверджує родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини, витяг з демографічного реєстру про реєстрацію за однією адресою тощо) Документи, що підтверджують інвалідність родича, якому необхідний супровід. Зокрема, це можуть бути:

посвідчення інвалідності із зазначенням групи інвалідності;

пенсійне посвідчення із зазначенням групи інвалідності;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України, в яких зазначено групу та причини інвалідності;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соцдопомогу. Таку довідку можна отримати в УСЗН за місцем проживання людини з інвалідністю;

довідка про отримання державних виплат на дитину. Її мають видати структурний підрозділ з питань соціального захисту. При цьому не має значення, хто є одержувачем допомоги;

довідка ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду за людиною з інвалідністю;

акт встановлення постійного стороннього догляду за особою.

Якщо супроводу потребує хвора людина, яка їде на лікування за кордон, то додатково потрібно надати – медичну довідку, що видала лікарська консультативна комісія за формою та в порядку, встановленими міністерством охорони здоров’я (висновок лікарсько-консультативної комісії).

Чи можна виїхати за кордон з родичем, що має III групу інвалідності

Відповідно до законодавства України, військовозобов’язані чоловіки мають право на перетин державного кордону у випадку, якщо вони супроводжують дружину з будь-якою групою інвалідності, зокрема й III. Для цього необхідно зібрати пакет документів для виїзду за кордон відповідно до положень п. 2-1 постанови КМУ № 57 від 27.01.1995 року та виїжджати разом із дружиною.

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