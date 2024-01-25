Перебування в укриттях з домашніми тваринами тепер офіційно дозволено в Україні. Відповідні зміни МВС внесло зміни до «Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту», передає НСН.

Тепер люди, які заходять в укриття з домашніми тваринами, можуть це робити законно, але є умови.

Зазначається, що особи, які прибувають до захисних споруд з домашніми тваринами, розміщуються в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.

Перебування в укриттях з домашніми тваринами: які умови

У наказі МВС говориться, що власник домашньої тварини або особа, яка її супроводжує, мають забезпечувати:

постійний нагляд за домашніми тваринами;

необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;

безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною;

безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

дотримання вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил;

наявність повідка для домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, а також намордника на собаках порід, що включені до Переліку небезпечних порід собак, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 року N 1164″.

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