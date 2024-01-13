На Харківщині фермер покинув напризволяще 28 коней і втік до росії (фото)

На Харківщині власник кінного клубу покинув породистих тварин напризволяще. Після окупації чоловік виїхав до росії разом із документами на коней. Тепер за породистими тваринами доглядають поліція та волонтери.

Про це НСН повідомляє з посиланням на МВС України.

«Покинутий кінний комплекс на Харківщині. Понад 30 разів він потрапляв під обстріли росіян. Одна стайня повністю знищена, інша — пошкоджена. Загинуло маленьке лоша, уламком поранило кобилу. Після окупації господар покинув ферму та виїхав до рф. Тут залишилось 28 породистих скакунів. Їжу для них допомагають роздобути поліцейські офіцери, які працюють у громаді з літа», зазначається у повідомленні.

Правоохоронці наголошують, що юридично розв’язати питання з конями зараз не можна, бо у них є власник. Він вивіз усі документи на тварин.

Люди пропонували забрати коней по одному-два, але віддати комусь просто так їх неможливо. Тому поліцейські вирішили, що єдиний вихід — це допомагати фермі.

«Залишається на фермі конюх Олексій. Він працює тут вже 12 років: прибирає, вигулює коней, годує. Олексій зізнається, що не міг залишити тварин помирати, але і самому було важко давати раду. Найважче — взимку. Раніше стайні опалювалися, а тепер немає дров. Через влучання приміщення частково зруйноване, багато щілин. Поранена під час обстрілу тварина досі повністю не одужала через уламок, який залишився у її тілі. Поліцейські офіцери громади знайшли ветеринара, який погодився її оглянути. Спільно конюх Олексій, поліцейські, місцеві фермери та волонтери роблять усе, щоб тварини не загинули», інформує МВС.

Як повідомляє UAnimals, зоозахисники подали на власника заяву в поліцію за жорстоке поводження з тваринами.

На Харківщині фермер покинув напризволяще 28 коней. Фото

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