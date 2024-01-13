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Тег:
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Не всі вижили: у Полтаві близько 1600 кажанів викинули з вікна багатоповерхівки

Журналіст
у Полтаві близько 1600 кажанів викинули з вікна багатоповерхівки

У Полтаві близько 1600 кажанів викинули з вікна багатоповерхівки. Не всім тваринам вдалося вижити.

Про це розповіли в Українському центр реабілітації рукокрилих, який знаходиться у Харкові.

10 січня понад 1000 рудих вечірниць викинули з 8-го поверху на мороз. Волонтери і небайдужі люди зібрали кажанів у коробки. Команда Центру забрала тварин до Харкова. Там оцінять їх стан.

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«Упродовж всієї ночі ми майже повним складом Українського центру реабілітації рукокрилих оглядали та напували врятованих кажанів», говорять волонтери

Вони говорять, що це найчисельніша колонія рукокрилих, яку їм доводилося рятувати. Вже у Харкові зоозахисники сортували живих кажанів від тих, які загинули. Вцілілим вимірювали вагу тіла, а також перевіряли їх на наявність травм і ушкоджень.

У Полтаві близько 1600 кажанів викинули з вікна багатоповерхівки

«Коли кажан у стані зимового сну, він не рухається, бо всі процеси життєдіяльності (температура тіла, дихання, серцебиття) уповільнені задля економії енергії, тому важко відрізнити живих від мертвих», розповіли у Центрі.

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За даними зоозахисників, загинули понад 600 кажанів. Серед 1000 живих значна кількість травмованих — у них нерухливі задні кінцівки та перелами крил. Більшість травмованих кажанів навряд чи виживе.

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