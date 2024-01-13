Не всі вижили: у Полтаві близько 1600 кажанів викинули з вікна багатоповерхівки

У Полтаві близько 1600 кажанів викинули з вікна багатоповерхівки. Не всім тваринам вдалося вижити.

Про це розповіли в Українському центр реабілітації рукокрилих, який знаходиться у Харкові.

10 січня понад 1000 рудих вечірниць викинули з 8-го поверху на мороз. Волонтери і небайдужі люди зібрали кажанів у коробки. Команда Центру забрала тварин до Харкова. Там оцінять їх стан.

«Упродовж всієї ночі ми майже повним складом Українського центру реабілітації рукокрилих оглядали та напували врятованих кажанів», говорять волонтери

Вони говорять, що це найчисельніша колонія рукокрилих, яку їм доводилося рятувати. Вже у Харкові зоозахисники сортували живих кажанів від тих, які загинули. Вцілілим вимірювали вагу тіла, а також перевіряли їх на наявність травм і ушкоджень.

У Полтаві близько 1600 кажанів викинули з вікна багатоповерхівки

Вчора ми викладали в сторіз початок операції з порятунку кажанів з міста Полтава! 🇺🇸🇬🇧English below Багаточисельну колонію рудих вечірниць (понад 1000), що зимувати за обшивкою балкону люди просто викинули на сніг та мороз (-6С) з 8го поверху. pic.twitter.com/j4Lalnzn0p — Bats Ukraine (@bats_ukraine) January 11, 2024

«Коли кажан у стані зимового сну, він не рухається, бо всі процеси життєдіяльності (температура тіла, дихання, серцебиття) уповільнені задля економії енергії, тому важко відрізнити живих від мертвих», розповіли у Центрі.

За даними зоозахисників, загинули понад 600 кажанів. Серед 1000 живих значна кількість травмованих — у них нерухливі задні кінцівки та перелами крил. Більшість травмованих кажанів навряд чи виживе.