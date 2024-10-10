9 жовтня у Києві зупиняли метро через «жарт» школяра. Хлопець кинув у вагон фільтр до протигаза.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на столичну поліцію.

Таким чином школяр хотів пожартувати над пасажирами.

«На місце події негайно прибули вибухотехніки главку поліції та слідчо-оперативна група управління поліції в метрополітені. Спеціалісти обстежили предмет та встановили, що це фільтр до протигаза, який не несе небезпеки», йдеться у повідомленні.

У Києві зупиняли метро через «жарт» школяра

Також правоохоронці встановили порушника. Ним виявився хлопець 2014 року народження. Інспектори ювенальної превенції з’ясували, що у такий спосіб школяр хотів пожартувати над пасажирами та не задумувався про наслідки своїх дій.

Стосовно матері «жартівника» поліцейські склали протокол за ст. 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Поліцейські звертаються до батьків й прохають їх більше уваги приділяти своїм дітям. Цікавитися їхнім дозвіллям та роз’яснювати, які наслідки можуть бути у разі вчинення ними будь-яких правопорушень.

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