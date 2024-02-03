У яких випадках можуть дитину відрахувати зі школи за прогули і яке покарання загрожує батькам

Навчання багатьох дітей в умовах війни пов’язане з низкою ризиків та обмежень. Чи можуть дитину відрахувати зі школи через прогули

Сім’ї, що виїхали за кордон, хвилюються через вимушені прогули української школи. Ті ж, хто залишився і перебуває у прифронтових зонах, не можуть гарантувати школярам якісної освіти під час воєнного стану.

РБК-Україна, чи можуть дитину відрахувати зі школи через прогули, передає НСН.

Що може зробити школа, якщо дитина пропускає заняття

Згідно зі статтею 53 Конституції, повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою

У постанові Кабінету міністрів №684 від 13 вересня 2017 року (щодо ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів) наголошується – якщо учень, який не досяг повноліття, відсутній на навчальних заняттях впродовж 10 робочих днів поспіль з невідомих причин або без поважних причин, заклад освіти повинен невідкладно надати дані таких учнів:

відповідному територіальному органу Національної поліції

Службі у справах дітей

Така норма введена для провадження діяльності (відповідно до законодавства), пов’язаної із захистом прав дітей на здобуття загальної середньої освіти.

У яких випадках можуть дитину відрахувати зі школи за прогули

Чи карають батьків за прогули дітей

За пропуск учнем занять без поважної причини або незабезпечення дитини необхідними для навчння умовами, батьків (або офіційних опікунів) можуть притягти до відповідальності:

дати попередження

накласти штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Якщо ті самі дії вчинені повторно (впродовж року після накладення адміністративного стягнення) – штраф збільшується до 100-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За умови ухилення від виконання своїх обов’язків щодо дитини, дорослих можуть навіть позбавити батьківських прав. Йдеться, зокрема, про нехтування:

навчанням

створенням умов для отримання дитиною освіти

фізичним і духовним розвитком дитини

підготовкою до самостійного життя тощо

Що робити тим, хто виїхав за кордон

На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, велика кількість дітей змушені були виїхати за кордон і продовжувати своє навчання в іноземних закладах освіти.

Ті з них, хто не хоче відмовлятися від української освіти, змушені опановувати дві навчальні програми паралельно.

Офіційно за таких обставин система освіти України пропонує кілька форматів навчання:

дистанційна форма (якщо вона передбачена в школі, де навчалася дитина до переїзду, і якщо години уроків не збігаються із навчальними планами школи країни перебування)

екстернат – самостійне (у тому числі й у прискореному режимі), опанування навчальної програми

сімейна форма – навчання організовують батьки (опікуни), проте діти проходять підсумкове оцінювання та атестацію

Для переходу на один з цих форматів батькам необхідно поспілкуватися з адміністрацією школи та написати відповідну заяву.

Чи можуть дитину відрахувати зі школи за прогули

Причини відсутності школяра на навчальних заняттях підтверджуються:

відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я (якщо дитина хворіла чи мала інші проблеми зі здоров’ям)

письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня

письмовим поясненням інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття)

письмовим поясненням учня (для повнолітніх)

Всі ці матеріали зберігаються в особовій справі школяра впродовж поточного навчального року.

Згідно з наказом Міністерство освіти і науки №367 від 2018 року (про порядок зарахування та відрахування учнів до державних та комунальних закладів загальної середньої освіти), просто так або за вимушені прогули відрахувати учня зі школи не можуть.

По суті, українське законодавство не передбачає відрахування дитини зі школи на будь-якій підставі, крім заяви батьків.

Водночас не переводяться на наступний рік навчання (рішенням педагогічної ради) та можуть бути відраховані зі школи учні, які:

не навчаються у школі понад шість місяців (без поважних причин)

не підтримують жодних зв’язків зі школою понад шість місяців (коли школа не має інформації про місце проживання чи перебування у цей час дитини та її батьків)

не пройшли річного оцінювання

Ця процедура регулюється наказом Міністерства освіти й науки №762 щодо затвердження порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання.

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