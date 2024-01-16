Фінансова допомога на дитину – як отримати гроші, якщо батько не платить аліменти

Тимчасова фінансова допомога на дитину надається, якщо батьки ухиляються від сплати аліментів. Який її розмір і як отримати виплати.

Фінансова допомога на дитину дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

Про те, як отримати цю фіндопомогу, розповідає НСН із посиланням на публікацію Департаменту соціальної політики.

Як отримати допомогу на дитину

Якщо розмір аліментів, встановлений судом, менший від мінімального розміру аліментів на одну дитину, що передбачений частиною другою статті 182 Сімейного кодексу України, тимчасова допомога призначається в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і сумою, що становить 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Тимчасова допомога призначається кожні 6 місяців, починаючи з місяця, в якому подали заяву разом з усіма необхідними документами.

За яких умов призначається допомога

рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення

стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі

місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено

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Які документи потрібно подати для отримання допомоги

Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу соціального захисту населення за місцем проживання (перебування):

заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики

копію свідоцтва про народження дитини

довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини

довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача

декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї)

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:

рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину, довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом 6 місяців, що передують місяцю звернення

довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його у встановленому порядку недієздатним, а також перебування та строковій військовій службі

повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено

Рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги приймає орган соціального захисту населення протягом 10 календарних днів після надходження усіх необхідних документів.

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