Які харчові добавки небезпечні для людини – що треба знати про маркування на продуктах

Склад продуктів часто може мати багато незрозумілих для звичайного покупця літер і шифрувань. Які харчові добавки небезпечні для людини
Особливо небезпечними є харчовік добавки, які маркують буквою Е і набором цифр. А от що ховається за цим кодом – невідомо.
Сімейний лікар Володимир Голокоз розповів на своїй сторінці в Instagram, які харчові добавки в жодному разі не можна вживати. Про це повідомляє НСН.
Е952 – цикламат натрію
Його використовують у харчовій промисловості як підсолоджувач. Раніше добавку продавали у формі таблеток для хворих на діабет. Однак згодом дослідження показали, що в результаті розщеплення добавка стає токсичною.
Подальші дослідження на щурах, проведені 1969 року, показали, що цикламат сприяє розвитку раку сечового міхура.
Сьогодні цикламат найчастіше використовують для виготовлення діабетичних товарів. В Україні добавка є дозволеною.
Е222 – гідросульфат натрію
У харчовій промисловості добавку Е222 використовують як консервант, який може пригнічувати ріст мікроорганізмів. Тобто добавка може подовжувати термін зберігання продукту.
Однак при вживанні у великих концентраціях консервант Е222 викликає серйозні алергічні реакції, а також захворювання ШКТ.
Гідросульфіт натрію дозволений в Україні, хоча директивою Європейського союзу про небезпечні речовини його приписують до класу небезпечних хімічних речовин.
Які харчові добавки небезпечні для людини
Е211 – бензоат натрію
Насамперед варто сказати, що ця добавка є в таких ягодах і фруктах, як чорнослив, журавлина, кориця, гвоздика, яблука. У харчовій промисловості її використовують як консервант. Крім того, бензоат натрію здатний пригнічувати ріст пліснявого грибка.
При тривалому впливі бензолу на організм може розвиватись лейкемія та проблеми з нирками й печінкою. Найбільший недолік добавки в тому, що він майже не виводиться з організму.
Сьогодні бензоат використовують у багатьох країнах, в тому числі в Україні.
Е131 – синій патентований V
Вживання барвника Е131 може спричинити шлунково-кишкові розлади, алергічні реакції, гіперактивність, кропивʼянку, анафілаксію, напади астми.
У харчовій промисловості добавка Е131 широко не використовується, але її можна виявити у фарші, ковбасних та м’ясних виробах.
Барвник заборонено використовувати у США, Австралії та Норвегії. Проте в українській харчовій промисловості його можна використовувати як фіолетовий барвник Е131.
Е110 – “захід сонця”
Барвник Е110 може призводити до алергічних реакцій, а також до нудоти, кропив’янки, закладеності носа, риніту, хромосомних пошкоджень. У дітей викликає гіперактивну поведінку та втрати концентрації уваги.
Добавка використовується для фарбування сирного соусу, рибної консерви, сухарів, морозива та мармеладу.
Е110 заборонена у Фінляндії, Норвегії, США та інших країнах. В Україні поки дозволена.
Е122 – азорубін, кармуазин
Застосовується для фарбування продуктів у червоні відтінки. Найчастіше добавку Е122 можна зустріти в джемах, сиропах, мармеладах, кондитерських виробах, напоях і соках червоного кольору.
У деяких країнах добавку Е122 відносять до групи канцерогенів – речовин, що підвищують ймовірність утворення ракових пухлин.
В Японії, Канаді, Норвегії, Австрії, Швеції та США азорубін заборонено використовувати. В Україні сьогодні вона дозволена.
Е124 – понсо 4R, пунсовий 4R
У США, Фінляндії, Норвегії та деяких інших країнах барвник Е124 включений до списку заборонених речовин, як канцероген, який може провокувати розвиток онкологічних захворювань.
Добавка Е124 застосовується при виготовленні рибо- та мʼясопродуктів, молочних десертів, тортів та сирних виробів.
Харчова добавка Е124 дозволена для застосування у харчовій промисловості в Україні.
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