В Україні заборонили термометри – які саме і чому

В Україні заборонили термометри. Стало відомо, які саме і коли заборона набирає чинності
В Україні заборонили продаж и використання ртутних термометрів, якими користуються більшість з нас та які продаються в аптеках ще з часів Радянського Союзу. Це стало наслідком ухвалення Верховною Радою закону про приєднання нашої країни до Мінаматської конвенції про ртуть.
Більше про те, чому заборонили термометри з ртуттю в Україні та чим загалом небезпечний цей метал, розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.
Коли заборона набирає чинності в Україні
Україна припинить виробництво, імпорт та експорт продукції, що містить ртуть, з 1 січня 2024 року. Мініматська конвенція передбачає поетапну відмову від речовини, а саме:
- забороняється її видобуток
- повна заборона на виробництво, експорт та імпорт продуктів, що містять ртуть, наприклад, термометрів, приладів для вимірювання тиску, певних видів батарейок та люмінесцентних ламп, барометрів, вимикачів та навіть певних видів косметики
В Україні заборонили термометри
При цьому є кілька винятків, яких заборона поки не стосуватиметься:
- продукти для потреб військової та цивільної оборони
- прилади, що використовуються для досліджень та калібрування, як еталонний стандарт
- вакцини, що містять тимеросал (ртуть органічна сполука) як консервант
Чим небезпечна ртуть
Ртуть – це метал сріблясто-білого кольору, у 13,5 разів важча за воду. Температура плавлення 38 градусів.
З підвищенням температури випаровування ртуті збільшується. Випари дуже отруйні.
З потраплянням до організму людини через органи дихання, ртуть накопичується та залишається там на все життя.
Ртуть не розкладається, тому легко може потрапити у воду та грунти, де накопичується.
Поступово вона стає частиною ланцюгів живлення живих організмів. Наприклад, метал може накопичуватися у рибі. При цьому термічна обробка не допомагає позбутися від неї, а лише вивільняє частину металу у вигляді парів.
З потраплянням до організму людини ртуть акумулюється та залишається там на все життя.
Загальні ознаки отруєння ртуттю:
- слабкість
- головний біль
- підвищення температури тіла
- біль в животі, розлад шлунку
- погіршення зору та слуху, а у важких випадках – параліч та порушення свідомості.
Отруєння ртуттю також може бути хронічним. Воно виникає, якщо вдихати пари у малій концентрації впродовж тривалого часу.
Ще новини України: Яка їжа небезпечна у спеку – перелік продуктів