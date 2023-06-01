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В Україні заборонили термометри – які саме і чому

Журналіст
В Україні заборонили термометри – які саме і чому
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В Україні заборонили термометри. Стало відомо, які саме і коли заборона набирає чинності

В Україні заборонили продаж и використання  ртутних термометрів, якими користуються більшість з нас та які продаються в аптеках ще з часів Радянського Союзу. Це стало наслідком ухвалення Верховною Радою закону про приєднання нашої країни до Мінаматської конвенції про ртуть.

Більше про те, чому заборонили термометри з ртуттю в Україні та чим загалом небезпечний цей метал, розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Коли заборона набирає чинності в Україні

Україна припинить виробництво, імпорт та експорт продукції, що містить ртуть, з 1 січня 2024 року. Мініматська конвенція передбачає поетапну відмову від речовини, а саме:

  • забороняється її видобуток
  • повна заборона на виробництво, експорт та імпорт продуктів, що містять ртуть, наприклад, термометрів, приладів для вимірювання тиску, певних видів батарейок та люмінесцентних ламп, барометрів, вимикачів та навіть певних видів косметики

В Україні заборонили термометри

В Україні заборонили термометри

При цьому є кілька винятків, яких заборона поки не стосуватиметься:

  • продукти для потреб військової та цивільної оборони
  • прилади, що використовуються для досліджень та калібрування, як еталонний стандарт
  • вакцини, що містять тимеросал (ртуть органічна сполука) як консервант

Чим небезпечна ртуть

Ртуть – це метал сріблясто-білого кольору, у 13,5 разів важча за воду. Температура плавлення 38 градусів.

З підвищенням температури випаровування ртуті збільшується. Випари дуже отруйні.

З потраплянням до організму людини через органи дихання, ртуть накопичується та залишається там на все життя.

Ртуть не розкладається, тому легко може потрапити у воду та грунти, де накопичується.

Поступово вона стає частиною ланцюгів живлення живих організмів. Наприклад, метал може накопичуватися у рибі. При цьому термічна обробка не допомагає позбутися від неї, а лише вивільняє частину металу у вигляді парів.

З потраплянням до організму людини ртуть акумулюється та залишається там на все життя.

Загальні ознаки отруєння ртуттю:

  • слабкість
  • головний біль
  • підвищення температури тіла
  • біль в животі, розлад шлунку
  • погіршення зору та слуху, а у важких випадках – параліч та порушення свідомості.

Отруєння ртуттю також може бути хронічним. Воно виникає, якщо вдихати пари у малій концентрації впродовж тривалого часу.

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