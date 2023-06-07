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Через підрив Каховської ГЕС у воді можуть бути небезпечні речовини – МОЗ надало рекомендації мешканцям

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Через підрив Каховської ГЕС у воді можуть бути небезпечні речовини – МОЗ надало рекомендації мешканцям
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Через підрив Каховської ГЕС у воді можуть бути небезпечні речовини. Про таке повідомляє 7 червня Міністерство охорони здоров’я України, передає НСН.

На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин, – йдеться у повідомленні

(від ред. – ймовірно, у МОЗ мали на увазі на дні Каховського водосховища або на дні біля Каховської ГЕС).

Але не тільки у цьому небезпека.

У МОЗ попереджають, що хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом.

На місцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та відбирають проби води з водойм та криниць тощо.

Через підрив Каховської ГЕС у воді можуть бути небезпечні речовини: рекомендації МОЗ

Щоби знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, дотримуйтеся таких правил:

  • Пийте тільки бутильовану або привізну воду.
  • Воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.
  • Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!
  • Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).
  • Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).
  • Ретельно мийте руки з милом.
  • Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм.

В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

У разі якщо ви відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування – негайно звертайтеся до лікаря, – додали у МОЗ

Як забруднену воду перетворити на питну: інструкція від МОЗ

Через підрив Каховської ГЕС у воді можуть бути небезпечні речовини – МОЗ надало рекомендації мешканцям

 

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