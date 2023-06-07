Через підрив Каховської ГЕС у воді можуть бути небезпечні речовини. Про таке повідомляє 7 червня Міністерство охорони здоров’я України, передає НСН.

На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин, – йдеться у повідомленні

(від ред. – ймовірно, у МОЗ мали на увазі на дні Каховського водосховища або на дні біля Каховської ГЕС).

Але не тільки у цьому небезпека.

У МОЗ попереджають, що хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом.

На місцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та відбирають проби води з водойм та криниць тощо.

Через підрив Каховської ГЕС у воді можуть бути небезпечні речовини: рекомендації МОЗ

Щоби знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, дотримуйтеся таких правил:

Пийте тільки бутильовану або привізну воду.

Воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.

Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!

Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).

Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).

Ретельно мийте руки з милом.

Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм.

В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

У разі якщо ви відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування – негайно звертайтеся до лікаря, – додали у МОЗ

Як забруднену воду перетворити на питну: інструкція від МОЗ