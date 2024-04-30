Меморіал: вбиті росією. Сергій Кучерявих, 49 років, Харків, квітень

Вбиті росією. Сергій Кучерявих працював на залізниці. Вибух застав його поблизу власного будинку. Уламок від касетної міни влучив чоловікові в сонну артерію.

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Сергій Кучерявих

Життя Сергія Кучерявих відібрала російська армія, поціливши по Харкову проти ночі 6 квітня 2024 року.

Вибух застав його поблизу власного будинку. Уламок від касетної міни влучив чоловікові в сонну артерію.

Загалом унаслідок цієї ворожої атаки загинуло семеро людей.

Сергієві було 49 років. Жив і працював у Харкові. Обіймав посаду водія виробничого підрозділу Харківської вагонної дільниці Філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця». Рідні згадують його найкращим у світі батьком і чоловіком. Колеги відгукуються як відповідальну та надійну людину, віддану своїй справі.

Він завжди долучався до виконання додаткових обов’язків поряд зі своїми, приходив на допомогу іншим водіям в частині виконання ремонтних робіт автомобілів. Ділився безцінним досвідом роботи з новими колегами, – додали співробітники

У Сергія Кучерявих залишилися дружина Ірина, донька Анастасія та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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