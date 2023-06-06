Які наслідки матиме підрив Каховської ГЕС – всі деталі катастрофи

Підрив Каховської ГЕС, який здійснили російські окупанти вночі 6 червня, несе загрозу для ЗАЕС. Також катастрофа загрожує екології, а Крим може лишитися без води.



НСН розповідає усе, що відомо про підрив Каховської ГЕС та наслідки.

Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами, заявили в «Укргідроенерго».

«Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає», йдеться у повідомленні.

«Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується», повідомили рано-вранці в ОК «Південь».

Підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована, йдеться у повідомленні «Енергоатома».

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.

Наразі ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники. «Енергоатом» стежить за діями окупантів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ.

В разі зміни ситуації «Енергоатом» обіцяє оперативно повідомити про стан справ.

Раніше президент «Енергоатому» заявляв, що в разі зниження рівня води, «буде велика проблема для ЗАЕС». Критичним буде рівень 12 м, аварійним – 12,8 м.

Крім того, під загрозою Запорізька теплова електростанція, а точніше її золовідвали. Відходи мають високу концентрацію отруйних речовин. При висиханні відходи утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані.

Підрив Каховської ГЕС. Відео

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав підрив дамби черговим воєнним злочином росіян. За його словами, це екоцид.

«Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів і біосфери», наголосив він.

Андрій Єрмак додав, що підрив Каховської ГЕС росіянами – це також удар по глобальній продовольчій безпеці, яку ворог хоче підірвати.

«Бо ця катастрофа вплине на систему зрошення на Півдні України. Росіянам потрібен голод у країнах світу, зокрема, в Африці», написав він.

Рівень води падає у Дніпрі

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко зауважив, що вода у Каховському водосховищі стрімко падає, приблизно на 15 сантиметрів за годину.

У Запоріжжі вода відійшла вже на 10 метрів.

Вода підтоплює населені пункти Херсонщини після підриву окупантами Каховської ГЕС. Відео

На Херсонщині розпочалася евакуація з небезпечних районів, заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він закликав мешканців зібрати речі першої необхідності та чекати автобуси для евакуації.

Окремо звернувся до жителів лівого берега. Їх закликав зробити все можливе для збереження життя, негайно залишивши небезпечні території. За 5 годин рівень води дістанеться критичної позначки, наголосив очільник ОВА.

За розрахунками, вода в Дніпрі після підриву окупантами Каховської ГЕС досягне критичного рівня близько 11 ранку, повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

«Вночі відбувся підрив греблі Каховської ГЕС. На зараз ми маємо стрімке підвищення рівня води в річці Дніпро та у протоках. Вода прибуває, але прибуває повільно. Близько 11 ранку очікуємо підняття критичного рівня води. У Херсоні, в мікрорайоні Корабел, прогнозується до 3-3,5 метрів підняття рівня води», зазначив він.

Під загрозою затоплення опинилися села на правобережній частині річки Дніпро в Херсонській області. Йдеться про села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон – острів Корабел.

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС Зеленський скликав екстрене засідання Ради нацбезпеки.

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