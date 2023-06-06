Окупанти підірвали Каховську ГЕС – рівень води підіймається (відео)

Окупанти підірвали Каховську ГЕС в ніч на 6 червня. Про це повідомляють в ОК «Південь» і Херсонській ОВА, передає НСН.
Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується, – йдеться у повідомленні ОК «Південь»
Інформацію про підрив Каховської ГЕС підтвердив начальник Херсонської ОВА Олександр Проскудін.
Він записав відеозвернення.
Окупанти підірвали Каховську ГЕС: звернення Проскудіна
За словами Проскудіна, підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон – острів Корабел.
Рівень води піднімається і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно:
- вимкнути всі електроприлади
- взяти документи і речі першої необхідності
- подбати про близьких і домашніх улюбленців
- виконувати інструкції рятувальників та поліцейських
І пам’ятайте: ворог намагається поширити дезінформацію, зняти із себе відповідальність за черговий злочин. Тому користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел України. Довіряйте поліцейським, рятувальникам ДСНС та нашим захисникам, – заявив Проскудін
Інформація щодо підриву Каховської ГЕС від заступника начальника ОВА Юрія Соболевського:
- Російські війська влаштували черговий теракт, тепер із можливими негативними наслідками техногенного характеру.
- Ситуація постійно відстежується та вживаються відповідні заходи.
- ОВА оголосила про евакуацію людей з потенційно небезпечних районів, слідкуйте за інструкціями.
- При евакуації подбайте про ваших близьких, насамперед про дітей та маломобільних членів сім’ї, не забувайте і про домашніх вихованців.
- Під час евакуації не забудьте взяти з собою документи, перекрити газ та вимкнути електроприлади.
- Зберігайте спокій та допомагайте один одному. У єднанні наша сила!
Ось такі відео з місця події публікують у соцмережах.
Росіяни традиційно стверджують, що підрив Каховської ГЕС – це справа рук ЗСУ.
Нагадаємо, ще у жовтні 2022 року було відомо, що окупанти замінували Каховську ГЕС.