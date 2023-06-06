Окупанти підірвали Каховську ГЕС – рівень води підіймається (відео)

Окупанти підірвали Каховську ГЕС в ніч на 6 червня. Про це повідомляють в ОК «Південь» і Херсонській ОВА, передає НСН.

Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується, – йдеться у повідомленні ОК «Південь»

Інформацію про підрив Каховської ГЕС підтвердив начальник Херсонської ОВА Олександр Проскудін.

Він записав відеозвернення.

Окупанти підірвали Каховську ГЕС: звернення Проскудіна

За словами Проскудіна, підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон – острів Корабел.

Рівень води піднімається і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно:

вимкнути всі електроприлади

взяти документи і речі першої необхідності

подбати про близьких і домашніх улюбленців

виконувати інструкції рятувальників та поліцейських

І пам’ятайте: ворог намагається поширити дезінформацію, зняти із себе відповідальність за черговий злочин. Тому користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел України. Довіряйте поліцейським, рятувальникам ДСНС та нашим захисникам, – заявив Проскудін

Інформація щодо підриву Каховської ГЕС від заступника начальника ОВА Юрія Соболевського:

Російські війська влаштували черговий теракт, тепер із можливими негативними наслідками техногенного характеру. Ситуація постійно відстежується та вживаються відповідні заходи. ОВА оголосила про евакуацію людей з потенційно небезпечних районів, слідкуйте за інструкціями. При евакуації подбайте про ваших близьких, насамперед про дітей та маломобільних членів сім’ї, не забувайте і про домашніх вихованців. Під час евакуації не забудьте взяти з собою документи, перекрити газ та вимкнути електроприлади. Зберігайте спокій та допомагайте один одному. У єднанні наша сила!

Ось такі відео з місця події публікують у соцмережах.

Росіяни традиційно стверджують, що підрив Каховської ГЕС – це справа рук ЗСУ.

Нагадаємо, ще у жовтні 2022 року було відомо, що окупанти замінували Каховську ГЕС.

Що робити після підриву Каховської ГЕС: пам’ятка