Російські окупанти використовують захоплений острів Джарилгач на Херсонщині під навчальний табір для мобілізованих, а також можуть розміщувати там свої склади.

Про це керівниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк сказала в коментарі Радіо Свобода, передає НСН.

«Вони намагаються готувати свіжомобілізованих, тих, хто не має підготовки додаткової і потребує її. Крім того, бачимо і спостерігаємо за інтенсивністю автівок, які туди постачаються. Цілком імовірно, що десь там розосереджуються і склади, типу польових складів боєкомплекту», сказала вона.

Острів Джарилгач навряд чи є стратегічно важливим обʼєктом для російських військових, найімовірніше, вони поки що почуваються там у безпеці, зазначила спікерка.

«Цілком імовірно, що користуючись тим, що це заповідна зона, вони розраховують, що ми не будемо атакувати унікальний острів і намагаються таким чином для себе використати його як додаткове збереження своїх запасів. Тобто, граючи на гуманності українців, намагаються отак використовувати і природні запаси наші також», зауважила Гуменюк.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з материковою частиною Херсонської області біля селища Лазурне.

Голова Скадовської територіальної громади Олександр Яковлєв зазначив, що «російські військові зробили острів Джарилгач своєю мілітарною зоною» ще від початку окупації.

Облаштування на острові навчального полігону може мати суттєві негативні наслідки, розповідає голова громади.

«Наслідки це може мати дуже серйозні, оскільки все-таки коли острів, то є циркуляція води, під час штормів вода в затоці повністю оновлюється, тобто дуже сильна течія в цій протоці завжди була. А якщо вона повністю пересипана, засипана, то відповідно ніякої циркуляції немає і таким чином з’являється така велика застояна зона. Це 50 тис. гектарів, грубо кажучи, площа нашої затоки – це мілководна затока, яка сильно прогрівається і літом можуть бути наслідки всього цього. Тому, звісно, це погано для екології. Та й в принципі знаходження там великої кількості техніки, людей також має негативний вплив на екологію і стан природи острова», пояснив голова громади.

Через дії російських військових на острові Джарилгач можуть зникнути рідкісні види тварин і рослин, каже посадовець.

«Там рослина є у нас червонокнижна – золотобородник, яка проростала на площі близько 1000 га на острові. Це реліктова рослина. Зрозуміло, що якщо будуть по ній топтатися, то там нічого від неї не залишиться. Там є дикі тварини. І не тільки ці червонокнижні рослини, є й інша флора та фауна», розповів Яковлєв.

Крім того, є інформація, що російські окупанти відстрілюють деяких тварин на острові, додав Яковлєв: «З якою метою… навіть кажуть просто з метою харчування. Достовірної інформації немає».

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України 19 травня заявили, що російські військові знищують територію Національного парку «Джарилгацький». У міністерстві підкреслили, що Джарилгацька затока з островом – це одне з 22-х найбільш важливих та унікальних водно-болотних угідь планети, що охороняються Рамсарською конвенцією. Там живуть унікальні види дельфінів – білобочка й афаліна.

Перекриття Лазурненської промоїни призведе до замулення і деградації екосистем всієї затоки, порушення процесів міграції риб, якими, зокрема, і харчуються водно-болотні птахи. Такі дії окупантів є прямим злочином проти природи, заявили у відомстві.

Професор Національного університету «Києво-Могилянська Академія», викладач курсу «Екологічна економіка» Євген Хлобистов розповів, що острів 42 кілометри довжиною, де сконцентровані біля 500 видів рідкісних рослин.

«Там є унікальне біорізноманіття, десятки занесені до Червоної книги, унікальні піски, інколи Джарилгач називають такими українськими Мальдівами, хоча я не дуже прихильник, щоб порівнювати наші перлини з іншими, але це дійсно унікальне місце», каже професор.

На його думку, російські військові можуть знищити природу острова Джарилгач назавжди, якщо перебуватимуть там ще бодай кілька місяців.

«Особливості заповідників в тому полягають, що коли ми втрачаємо унікальність заповідного фонду, унікальність території, унікальність біорізноманіття, ми потім не можемо це відновити. В принципі, це неможливо рукотворно відновити. Тому що воно є, поки ми його зберігаємо. Повернення назад не буде. На жаль, ми можемо втратити цей заповідник назавжди. Особливо, якщо він буде безпосередньо залучений в таких мілітарних цілях. І це, мабуть, є найбільш небезпека», зауважив Хлобистов.

Масштаби екологічних збитків залежатимуть від інтенсивності використання території острова російськими військовими, додав він. За словами професора, якщо окупанти будуть проводити активності суто мілітарного характеру, то за 1-2 місяці все у заповіднику буде зруйновано. Особливість будь-якої екосистеми полягає в тому, що вона взаємозалежна. Тому коли змінюється якась частина екосистеми, то інша частина теж деградує, пояснив науковець.

«Російські військові вже знищили природну унікальність мису «Опук» в окупованому Криму, тому цілком імовірно, що так само вчинять і з островом Джарилгач», додав професор.

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