Облаштовують свої полігони – у ЗСУ розповіли, як окупанти знищують унікальний острів Джарилгач

У Збройних силах України розповіли, як окупанти знищують унікальний острів Джарилгач, який вони з’єднали з материковими землями

Російські окупанти з’єднали унікальний острів Джарилгач з материковими землями й облаштовують там свої полігони через те, що вони ‒ варвари.

Нині на острові загарбники готують місця для навчання своїх бойовиків.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє НСН.

За її словами, росіяни за будь-яку ціну хочуть облаштуватися там. Сподіваються, що українські війська їх не дістануть.

У ЗСУ розповіли, як окупанти знищують унікальний острів Джарилгач

“Такі собі полігони облаштовують, навіть попри те, що там заповідна зона і що там унікальні флора і фауна, які треба берегти. Варвари є варвари, це зрозуміло”, – сказала Гуменюк.

Як відомо, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском.

Це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон, повідомив Генштаб ЗСУ.

Як ми повідомляли раніше, стало відомо, звідки РФ бере необхіднея для будівництва нових ракет

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, є країни, які періодично говорять про “мир” й паралельно шукають можливість забезпечити Росію необхідним для будівництва ракет.

Як розповів Михайло Подоляк, 11-ий пакет санкцій ЄС повинен заблокувати можливість Росії обходити минулі обмеження щодо технологічного продукту.

Водночас є країни, які все ж допомагають агресору діставати необхідне для будівництва нових ракет. Країни, які періодично цинічно й лицемірно говорять слово “мир”, шукають можливість забезпечити ворога посередництвом щодо купівлі різних технологій або продуктів подвійного призначення.

“У нас є робоча група при Офісі Президента Макфола-Єрмака, яка опікується аналізом санкцій, які вже запроваджені та аналізом можливості їх обходити. Ці аналітичні продукти передають нашим партнерам європейських комісій, які вивчають додаткову можливість Росії обходити санкції”, – розповів Подоляк.

Росія й далі виготовляє ракети, однак, як зауважив Подоляк, це вже зовсім не та кількість, яка була раніше, оскільки сьогодні ворог витрачає більше, аніж може виготовляти.

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