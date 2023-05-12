Біля Генічеська окупанти знищують унікальний заповідник – що відомо

Біля Генічеська в унікальному заповіднику через дії російських окупантів склалася катастрофічна ситуація.

Про це НСН розповідає з посиланням на сайт “РИА-Мелитополь“.

Росіяни окупували Бирючий навесні 2022 року. Після захоплення заповідника рашистами, ті влаштували там справжнє сафарі.

Наразі не лише острів Бирючий, а й уся територія Азово-Сиваського національного природного парку потерпає від російської окупації.

Окупація унеможливлює належне утримання та догляд за тваринами, доставку кормів і води, адже знищена повністю або частково обмежена кормова база для багатьох представників фауни цієї заповідної території.

Через бойові дії гинуть тварини, вони перестають розмножуватися, підриваються на мінах, молодняк не виживає. Війна порушила природні коридори та шляхи міграції птахів, місця їхнього природного проживання, унеможливлює гніздування.

На Арабатській стрілці, від якої до острова Бирючий усього 18 морських миль, окупанти облаштували вертолітний майданчик, а під час “чергових навчань” просто почали відстрілювати червонокнижних білих лебедів, які зимували на Азові. Також внаслідок обстрілів і запусків ракет військами рф, на берег Азовського моря викидає мертвих дельфінів.

Цієї весни єгері, які залишилися на Бирючому, переживають через нову загрозу. Вона може виникнути через необережне поводження окупантів із вогнем, проведенням навчань із застосуванням стрілецької зброї та обстрілів території.

Адже на острові в будь-яку пору року постійно дмуть вітри. Маленька іскра може призвести до того, що загасити пожежу буде неможливо. Згорить усе блискавично, разом із тваринами.

Наразі екологи не можуть достеменно сказати, скільки всього необхідно для того, щоб хоча б повернути довкіллю острова Бірючий довоєнний стан, не кажучи вже про нові кроки для покращення. Адже, доки територія Азово-Сиваського національного парку перебуває під владою російських окупантів, оцінити вплив війни на довкілля дуже важко, практично нереально.

Ще новини України: “Не можна вважати, що ворог біжить” – про ситуацію на Запоріжжі розповів мер Мелітополя (відео)