Як Україна буде повертати Крим – думка військових експертів США

Американські військові експерти пояснили, як в їхньому розумінні Україна буде повертати Крим. На їхню думку, це буде не тільки наступ.

Про це пише Newsweek, передає НСН з посиланням на zn.ua.

На думку американських військових, не потрібно думати про українську операцію в Криму як про наступ, це буде, швидше, довга облога.

«Крим буде звільнено. Для нас немає шляху назад», сказала 25 квітня в Києві головна представниця президента України Володимира Зеленського на чорноморському півострові Таміла Ташева.

Її слова продиктовані дедалі більшим очікуванням того, що Зеленський виконає обіцянку і перекреслить дев’ятирічну незаконну російську анексію. Україна готуєтсья до довгоочікуваного контрнаступу. І через 14 місяців після того, як Владімір Путін влаштував вторгнення в сусідню країну, почали з’являтися зміни в наративах про те, як Київ міг би повернути собі контроль над окупованими регіонами. Ташева розповіла учасникам дискусії, що Зеленський вже проінструктував чиновників про те, як діяти «одразу після деокупації Криму».

Росіяни також готуються до того, що півострів може незабаром опинитися на передовій війни. Про це Newsweek сказав полковник морської піхоти США у відставці і старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Канчіан. Він вказав на великі укріплення, які були помічені вздовж узбережжя півострова і на російській військово-морській базі в Севастополі протягом останніх тижнів.

Серія наступальних операцій

Канчіан переконаний, що повернення Криму можливе, але це буде нелегке завдання. І визволення півострова може статися не так швидко, як всім хотілося б. На його думку, Україні, ймовірно, дведеться провести не одну, а цілу серію наступальних операцій впродовж тривалого часу, щоб визволити всю територію Херсонської, Донецької, Луганської областей, а також Криму.

«Це не буде лише один наступ, який змете росіян. Вони почнуть цей наступ, він триватиме місяць, а потім досягне кульмінації», сказав Канчіан, використовуючи військовий термін, що означає точку, в якій сили занадто розтягнуті або виснажені, щоб продовжувати просування. «А потім буде фаза відновлення, щоб розпочати наступну оборону, можливо, наприкінці літа. Ви побачите цю динаміку: атака, здобуття певної території, зупинка, відновлення, знову атака. Таку динаміку ми спостерігали під час громадянської війни в Іспанії, яка тривала два з половиною роки, і сторона-переможець провела низку наступальних операцій, кожна з яких забирала все більше території», пояснив американський військовий.

Генерал-лейтенант Армії США у відставці Стівен Твітті, який також обіймав посаду заступника командувача Європейського командування Збройних сил США, погодився з Канчіаном. Він зазначив, що між Росією і Україною існує близько 800 миль спірного прикордонного простору.

«Не думаю, що українці будуть намагатися атакувати, щоб захопити всі 800 миль прикордонного простору, весь шлях від Донбасу до Херсона і потім до Криму», сказав Твітті в інтерв’ю Newsweek. «Що я бачу, так це те, що українці захоплюють невеликі ділянки місцевості, як вони це робили минулого літа… серія наступальних операцій замість величезної, широкомасштабної наступальної операції», пояснив він.

Безпілотники

«Перша фаза наступу України в більш широкій спробі звільнити Крим, швидше за все, буде пов’язана з використанням безпілотників», заявив в інтерв’ю Newsweek Семюел Бендетт, позаштатний старший науковий співробітник і радник Центру нової американської безпеки. «Безпілотники будуть першою хвилею атаки, і росіяни дуже стурбовані цим… Це буде широкомасштабний удар, і у росіян не буде іншого вибору, окрім як спробувати захиститися від цих безпілотників», сказав Бендетт.

Він вказав на те, що Україна вже кілька місяців зондує російську ППО в Криму, відправляючи туди безпілотники. Експерт не сумнівається, що півострів «безумовно, займає важливе місце в українському порядку денному». Жовтий рівень терористичної загрози діє в деяких частинах Криму з 11 квітня 2022 року. Фактично його запровадили через кілька тижнів після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Повідомлення про вибухи на півострові стають дедалі частішими.

«Україна також починає застосовувати військові безпілотники більшої дальності, і Росію це непокоїть», сказав Бендетт.

На його думку, Росія боїться, що Україна перевантажить російську ППО. Крім того, атаки безпілотників викриють російські позиції. Тож за ними послідують ракетні удари дальнього радіусу дії.

Тривала облога

За оцінкою Канчіана, спроба України повернути Крим буде «тривалою облогою».

«Щодо визволення Криму я б думав про це як про облогу, а не як про атаку», сказав він.

На думку експерта, Україна намагатиметься відрізати півострів, вивести з ладу стратегічно важливий міст через Керченську протоку і «просто тиснути, щоб зробити його утримання неможливим».

«Це буде важко, але це можливо. Зараз це більш можливо, тому що українська армія отримала багато техніки, досвіду і підготовки. Це допоможе їй, якщо вона захоче повернути Крим», додав Канчіан.

Запобігти поставкам запасів

Твітті сказав, що на певному етапі Україні доведеться вжити заходів, щоб запобігти поповненню запасів Росії на півострові.

«Крим може бути в розрахунках України з самого початку, або вони можуть спробувати атакувати спочатку якесь інше вразливе місце. Це, можливо, створить для них хорошу позицію для наступу на Крим», сказав американський військовий.

Канчіан повторив оцінку Твітті, заявивши, що запобігання російським поставкам буде ключовим для звільнення півострова.

Для того, щоб утримати Крим, Україні потрібно буде розмістити війська на всій території півострова, вважає Твітті.

«Ви не зможете утримати його, якщо не зможете відправити армію», сказав він.

Саме тому колишній заступник командувача Європейського командування Збройних сил США вважає, що Україна не повинна робити повернення Криму першим етапом свого майбутнього наступу.

«Якщо вони спробують піти на Крим одразу, то, на мою думку, вони не зможуть вести вогонь з великої відстані, щоб ізолювати півострів. А український військово-морський потенціал не створений для того, щоб захистити Крим. Ось чому я виступаю за проведення послідовних наступальних операцій, поки не будуть створені умови, щоб можна було повністю задіяти всі сили в Криму, щоб знищити росіян, ізолювати і захопити півострів», додав Твітті.

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