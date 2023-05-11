“Потрібно ще трохи часу” – чому ЗСУ поки не починають контрнаступ розповів Зеленський

Володимир Зеленський розповів, чому Збройни сили України поки не починають контрнаступ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу, оскільки ЗСУ ще чекають на обіцяну союзниками зброю.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, повідомляє НСН.

“З тим, що ми вже маємо, ми можемо йти вперед і, я думаю, будемо успішними… Але ми втратимо багато людей. Я думаю, що це неприйнятно. Тому нам потрібно почекати. Нам потрібно ще трохи часу”, – зазначив президент

Зеленський назвав бойові бригади, деякі з яких були підготовлені країнами НАТО, “готовими”, але зазначив, що українська армія все ще потребує “деяких речей”, зокрема бронетехніки, яка прибуває партіями.

Чому ЗСУ поки не починають контрнаступ розповів Зеленський

Водночас український лідер висловив упевненість, що Сили оборони можуть просуватися вперед, попередивши про ризики “замороженого конфлікту”, на який, за його словами, розраховує РФ.

Як ми повідомляли раніше, у Чорному морі на бойовому чергуванні вже менше ворожих носіїв “Калібрів”. Але розслаблятися зарано, адже ворог може продовжити ракетні атаки.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, зараз на бойовому чергуванні залишилося 2 ракетоносії, загальний залп – до 16 “Калібрів”.

Наталія Гуменюк наголосила, що розслаблятися зарано, адже ворог може продовжити ракетні атаки, хоча, вочевидь, їм знадобиться певна пауза для того, щоб поназбирати те, чим будуть атакувати.

Наразі спостерігається активізація розвідувальних БПЛА над територіальним морем України.

Ще новини України: Скільки ракет одночасно може випустити росія по Україні – Юрій Ігнат