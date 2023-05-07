«Евакуація» з окупованих територій – в ОК «Південь» назвали справжню мету ворога

На тимчасово окупованих Росією територіях відбувається так звана “евакуація”, яку у паніці проводить ворог. Очевидно, що загарбники роблять це з власної вигоди.

Як сказала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, людей вивозять у ті райони тимчасово захоплених територій, де стоять російські військові підрозділи.

Про це Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на 24 Канал.

За її словами, ворог використовуватиме цивільне населення як “живий щит”.

Ми бачимо імітацію турботи про місцеве населення кожного разу, коли в окупантів трошки підгорає. Ми бачили такі дії і на правому березі, коли вони розвивали активність щодо переміщення місцевого населення. Ми спостерігаємо це і на лівому березі Херсонщини зараз, коли бачимо, що вони, виявляючи псевдотурботу, намагаються евакуювати людей глибше,наголосила Гуменюк.

Вона констатувала, що українців загарбники відвозять туди, де сконцентровано російські підрозділи та техніку.

Також Гуменюк зазначила, що українців з Енергодара Запорізької області окупанти вивозять до Бердянська, однак не тому, що вважають цей населений пункт безпечним, а тому, що прагнуть переконати всіх, що на Запоріжжі є “безпечніші місця”.

Термінова “евакуація” з окупованих територій Запоріжжя. Що відомо

Раніше мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти терміново організовують “евакуацію” з Токмака, Пологів та Молочанська до Бердянська.

За його даними, йдеться про примусову депортацію щонайменше 70 тисяч людей, частину з яких становитимуть діти.

Крім того, Федоров наголосив, що Росія спровокувала “шалену паніку”, евакуюючи населення міста Енергодар, що знаходиться поряд із Запорізькою атомною електростанцією.

Федоров написав у телеграмі, що в магазинах евакуйованих районів закінчилися товари та ліки.

Він також стверджує, що лікарні виписують пацієнтів на вулицю через побоювання, що електрику та воду можуть відключити. Також він пише, що евакуаційні колони нібито з цивільними особами на дві третини складалися з російських військ, що відступають.

В свою чергу призначений Москвою гауляйтер Запорізької області Євген Балицький видав, що “евакуюватимуть” українців аж з 18 прифронтових населених пунктів через начебто “активізацію обстрілів з боку ЗСУ”.

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