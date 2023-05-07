Офіцер ЗСУ звернувся до українців: Ми ще не перемогли, контрнаступ це завжди втрати

В Україні багато розмов і очікувань щодо контрнаступу. На цьому тлі офіцер ЗСУ звернувся до українців.

Командир роти зі складу батальйону “Свобода”, лейтенант Нацгвардії Євген Оропай наголосив, що до ситуації потрібно ставитися із розумінням і попросив передчасно не радіти.

Він зазначив, що контрнаступ це завжди втрати, а втрати – це не просто цифри.

Про це він сказав у коментарі 24 каналу, передає НСН.

За словами військового, є мирні міста та села, де зараз дійсно спокійно, адже захисники Сил оборони України з величезною звитягою стоять і боронять кордони, не даючи ворогу знову підійти до Києва, та інших міст, де знаходяться їхні сім’ї та домівки.

“Росія – це ворог, який заздрить нам всю історію нашої непереможної та вільної країни. Вони постійно зі зневагою ставляться до нашої нації, нашої мови та культури. Тому, я хочу усіх попросити: ми ще не перемогли, у нас попереду дуже багато роботи. Після перемоги, після повернення кордонів 1991 року потрібно буде відбудовувати країну, міста, села, давати людям роботу”, зазначив Євген Оропай.

Офіцер додав, що розмови про перемогу – це не просто про підрахунок цифр, це втрати серед захисників, побратимів, друзів, які віддають найцінніше – своє життя і майбутнє, щоб Україна була і процвітала і, щоб жодна собака до нас більше не прийшла зі зброєю.

Він запевнив, що всі захисники Сил оборони сьогодні міцно тримають рубежі захисту нашої держави.

Офіцер ЗСУ про контрнаступ. Відео

Раніше ми писала про те, яких успіхів від українського контрнаступу очікує президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, він вважатиме успіхом деокупацію будь-яких українських територій.

“Я не можу вам сказати, які міста, які кордони для нас є значним успіхом, а які – середнім… тільки тому, що не хочу готувати Росію до того, як, в яких напрямках, де і коли ми будемо (наступати – ред.)”, сказав він в інтерв’ю The Washington Post.

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