Вночі окупанти скинули бомби на житлові будинки Берислава: є загиблі

Вночі 20 травня окупанти скинули бомби на житлові будинки Берислава, що на Херсонщині. Загинули мирні люди. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк, передає НСН.

Ніч на 20 травня на Півдні видалась складною. Ворог знову атакував Херсонську область керованими авіабомбами, боротися з якими Україна поки що не має можливості.

Гуменюк повідомила, що впродовж дня ворог намагався атакувати керованими авіабомбами Кізомис, а вночі, ближче до ранку, атакував Берислав. Це 2 основні напрямки, які потерпають від КАБ, тому що ворог не дістає туди артилерією та наземними способами ураження.

Під ранок росіяни вдарили по Бериславу, просто по житлових будинках, є інформація про 2 загиблих цивільних людей. Така тактика ворога продовжується, – сказала Гуменюк

Вона уточнила, що окупанти випускають з літаків бомби по кварталах та соціальній інфраструктурі.

Гуменюк також повідомила, що в цілому кількість обстрілів на Півдні була “досить стриманою”.

Це певні наслідки нашої бойової роботи. Тому що перед цим ми знищили досить потужний запас їхніх артилерійських установок. Вони потребують часу, щоб маневрувати підрозділами, але ми продовжуємо роботу, – розповіла Гуменюк

Вона повідомила, що за добу наші захисники знищили ворожий ЗРК “Стріла-10” та ПТРК на лівому березі.

Окупанти скинули бомби на житлові будинки Берислава: фото

За даними слідства, 20 травня близько 4:00 російські військові вчергове обстріляли м. Берислав. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік і жінка. Про це повідомляє прокуратура і публікує фото наслідків ударів по Херсонщині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Захисники знищили 6 ворожих САУ на лівому березі Дніпра

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