Щоб не нашкодити здоров’ю важливо правильно використовувати пластиковий посуд, дотримуючись усіх рекомендацій виробника.

НСН розповість, що означає маркування на контейнерах та пляшках і які з них не підходять для гарячої їжі.

На дні пластикової тари та посуду практично завжди можна знайти маркування – цифру у трикутнику з трьох стрілок, під яким вказані літери – PP, PS, PVC тощо. Три стрілки вказують на те, виріб може бути перероблений після створення та використання. Цифри всередині трикутника позначають матеріал, з якого виготовлено річ. Від 1 до 19 – маркування пластику, від 20 до 39 – паперу, від 40 до 49 – металу, від 50 до 59 – дерева, від 60 до 69 – текстилю, від 70 до 79 – скла, пише Апостроф.

Як використовувати пластиковий посуд – читаємо позначки

Щоб дізнатися, чи підходить ваш пластиковий посуд для гарячої їжі, звертайте увагу як на цифри, так і на букви під трикутником.

Літери PET часто можна побачити на пляшках, банках та іншій упаковці. Гріти такий пластик не можна, але посуд із поліетилентерефталату підходить для прохолодних безалкогольних напоїв та сипучих продуктів. Не використовуйте тару PET у мікрохвильовій печі та пам’ятайте про її термін придатності: після 1 року використання PET-посуд слід утилізувати.

Абревіатура HDPE означає поліетилен високої щільності або низького тиску. З цього матеріалу роблять пакети для молокопродуктів, обгортки, тару для мийних засобів, сміттєві пакети. Нагрівати HDPE не можна, але він безпечний для зберігання їжі.

PVC – це полівінілхлорид, у складі якого є небезпечна речовина бісфенол А (BPA). Посуд такого матеріалу не слід використовувати на кухні і тим паче гріти.

PE (поліетилен) витримує температуру до 100 градусів Цельсія, але його рекомендується використовувати для холодних продуктів лише за наявності додаткового маркування – виделки та стакану.

Цифра 5 та літери PP позначають поліпропілен. Це термостійкий вид пластику, який можна сміливо використовувати для гарячої їжі та рідин. Поліпропіленова посуд витримує температуру понад 100 градусів Цельсія, тому його можна гріти в мікрохвильовій печі. А ось алкоголь у поліпропіленовий посуд краще не наливати, щоб уникнути небажаних реакцій.

Цифра 6 та літери PS вказують на полістирол у складі пластикової суміші. Такий посуд не можна гріти у мікрохвильовці, але для контакту з холодними продуктами він підходить.

На деякому пластиковому посуді ви можете побачити маркування OTHER. Це означає, що його виготовили з інших полімерів, наприклад, полікарбонату.

Щоб переконатися, що тара придатна для використання на кухні, нагрівання в мікрохвильовій печі або заморозки, звертайте увагу на інші знаки. Так, “Виделка та склянка” – пластик призначений для контакту з харчовими продуктами. Перекреслений знак “Вилка та склянка” – пластик не повинен контактувати з їжею.

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