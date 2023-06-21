В Україні відбудуться зміни щодо алкоголю і сигарет – про що мова

В Україні вже скоро відбудуться важливі зміни щодо алкоголю і сигарет. Що зміниться у вигляді алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет.

Йдеться про затвердження нових зразків марок акцизного податку. Відповідне рішення вже прийняте Кабміном, передає НСН.

Кабмін затвердив нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва, а також для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вітчизняного та імпортного виробництва, повідомляється на сайті КМУ.

Згідно постанови, оновлений дизайн марок, їх кольорова гамма, а також нанесено голографічний захисний елемент шириною 5 міліметрів, який містить спектральну мітку.

Зазначається, що Держстат повинен з 1 вересня 2023 року припинити продаж марок акцизного податку старого зразка та зробити їх інвентаризацію.

Крім того, поліграфкомбінату доручено знищити до 31 січня 2024 року повернуті марки акцизного податку попереднього зразка та забезпечити виготовлення, безоплатний обмін та доставку продавцю марок нового зразка.

Відповідна постанова набирає чинності з 1 липня 2023 року.

Бізнес обурений несподіваним рішенням Кабміну запровадити нові акцизні марки

Європейська Бізнес Асоціація вважає непослідовним та неефективним рішення Кабінету міністрів запровадити марки акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби нового зразка з додатковим захисним голографічним елементом.

Як ідеться у заяві об’єднання стосовно відповідної постанови №618, прийнятої 19 червня, наслідком цього буде збільшення витрат прозорого бізнесу замість дієвої боротьби з нелегальним ринком.

“Проєкт постанови не був попередньо опублікований для обговорення з громадськістю, що позбавило виробників, імпортерів, продавців алкогольних напоїв та тютюнових виробів права висловити свою позицію щодо доцільності прийняття цього документу”, обурюються підприємці.

На їхню думку, впровадження марок нового зразка не співвідноситься в цілому зі стратегією врегулювання питання акцизних марок, яка викладена, зокрема, у законопроєкті №8287, прийнятому у першому читанні у січні цього року. Він передбачає запровадження з 2026 року графічного елемента електронної марки акцизного податку без жодного голографічного захисту.

“Ідея запровадити нові зразки акцизних марок наприкінці 2023 року є абсолютно непослідовною, а державна політика у цьому питанні – непередбачуваною. До того ж, без забезпечення державою ефективності контролю за обігом підакцизної продукції це не матиме жодного позитивного впливу на боротьбу з нелегальним ринком”, вважають у ЄБА.

В асоціації нагадують, що у 2020 році вже запроваджувались марки акцизного податку нового зразка. Тоді поліграфічному комбінату “Україна” було доручено здійснити виготовлення, безоплатний обмін та доставку продавцю марок нового зразка та прийняти на знищення марки попереднього зразка.

“Однак, незважаючи на численні звернення, у тому числі від ЄБА, до державних органів, цей безоплатний обмін так і не було реалізовано. Тільки за даними компаній-членів комітету з питань імпорту та торгівлі алкогольними напоями асоціації, бізнес не зміг замінити близько 6,15 мільйона марок, що вартувало компаніям понад 1 мільйон гривень”, йдеться у повідомленні.

Також в ЄБА зазначають, що голографічний захисний елемент для захисту марок акцизного податку вже використовувався раніше, однак рішенням уряду був вилучений ще у 2012 році.

“Вилучення відбулось через те, що такий захисний елемент мав суттєву вартість у складі ціни марки акцизного податку, але ніяк не допомагав боротися з нелегальним ринком підакцизної продукції. Так само і зараз бізнес не бачить жодних підстав вважати, що сьогоднішнє запровадження голографічного захисного елемента якось допоможе побороти нелегальний обіг”, вказують там.

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