Українські підприємці можуть отримати гранти до $150 тисяч – які умови

Українські підприємці можуть отримати гранти до $150 тисяч, скориставшись програмою «Конкурентоспроможна економіка України». Наразі приймаються заявки за чотирма програмами.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки, передає НСН.

Міністерство економіки та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запустили грантову програму для підтримки українського бізнесу. За цією програмою малий та середній бізнес може отримати фінансову підтримку до 150 тисяч доларів США для розвитку, підвищення конкурентоспроможності своєї продукції та послуг.

Передбачено чотири програми, для кожної з яких є перелік умов. Терміни подання заявок залежать від обраної програми.

Безперервність та відновлення бізнесу

Програма «Безперервність та відновлення бізнесу» спрямована на підприємства із секторів інформаційних технологій та інжинірингу, виробництва, послуг та креативних індустрій. Кошти надають ФОПам, приватним підприємствам, ТОВ, АТ, які мають штат до 250 працівників та річний оборот до 50 млн євро. Сума гранту – від 600 тис. грн до 1,2 млн грн. Заявки приймаються до 24 липня 2023 року.

Гранти для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств

Ці гранти надаватимуться на релокацію бізнесу, відкриття нового напрямку бізнесу, його масштабування на території України, вихід на міжнародні ринки, запровадження інноваційних рішень, оптимізації бізнес-процесів з метою підвищення ефективності. Грант можуть отримати підприємства, що працюють в секторах:

виробництво косметичних, текстильних виробів, предметів домашнього вжитку,

крафтові виробництва,

переробка харчових продуктів,

IT, виготовлення меблів та інших продуктів.

Гранти можуть отримати ФОП, приватні підприємства, ТОВ, АТ, що мають штат до 250 працівників та річний оборот до 50 млн євро. Сума гранту – від 10 до 35 тис. доларів. Заявки приймаються до 24 липня 2023 року.

Гранти для підтримки експортних альянсів

Програма для підтримки експортних альянсів. Кошти від 35 до 150 тис доларів можна отримати на формування об’єднань щонайменше 5 підприємств для спільного просування своєї продукції на експортних ринках. Програма розрахована на ФОПів, приватні підприємства, які мають штат до 250 працівників та річний оборот до 50 млн євро. Заявки приймаються до 30 вересня.

Гранти для підтримки участі українського бізнесу в міжнародних торговельних заходах

Четверта програма – гранти для підтримки участі українського бізнесу в міжнародних торгових заходах для відновлення та розвитку експортних продажів підприємств. Пріоритетні галузі – інформаційні технології, виробництво, інжиніринг, а також креативні індустрії та послуги. Сума гранту становить від 35 до 90 тис. доларів. Заявки можна подати до 15 вересня.

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