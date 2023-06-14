Найдешевший тариф Vodafone всього за 65 гривень – хто може скористатися

Найдешевший тариф Vodafone коштує всього 65 гривень на місяць. Мобільний оператор запустив акцію, яка дозволяє абонентам підключити тарифний план зі знижкою 50%.

Як передає НСН, про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Найдешевший тариф Vodafone – хто може скористатися

Так, йдеться про акцію для юридичних осіб та ФОП, які ще не користуються корпоративним зв’язком від Vodafone.

Крім того, взяти участь можуть і номери, які переходять із підписки на контрактну форму обслуговування як новий корпоративний абонент.

За умовами акції абонентам надається знижка протягом 12 місяців із дати підключення тарифного плану. Усі умови обслуговування у тарифних планах Vodafone Red Business залишаються без змін.

Період дії акції: 01.01.2023 – 30.06.2023 включно.

Зазначимо, що вартість тарифу зі знижки стартує від 65 гривень на місяць або 780 гривень на рік.

Що входить до тарифу

До нього входять:

5+5 Гб інтернету,

безліміт у мережі Vodafone,

100 хвилин на інші номери,

100 СМС,

Онлайн PASS.

Online PASS передбачає:

безлімітний трафік на максимальній швидкості (при сплаченому рахунку на місяць) на меседжинг (текст та картинки) у Viber, WhatsApp, Hangouts, WeChat, Skype, Zoom, Google Classroom, Всеукраїнська школа онлайн, Coursera, Duolingo,

а також аудіо- та відеодзвінки в Zoom, Viber, WhatsApp, Skype, Skype для бізнесу, Hangouts, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat, FaceTime.

Як дізнатися свій тариф Vodafone

Щоб дізнатися, який тариф у вас встановлено, не потрібно запам’ятовувати додаткові комбінації. Вам потрібно лише вибрати один із запропонованих способів:

Звернутися до оператора технічної підтримки

Наберіть зі свого телефону 111*1 та натисніть кнопку “Зателефонувати”. Голосовий помічник озвучить ваш тариф та запропонує скористатися додатковими можливостями голосового меню:

кнопка 1 – детальна інформація про тариф;

кнопка 2 – дізнатися про доступні тарифи;

кнопка 3 – якщо ви обрали тариф та хочете перейти на нього;

кнопка 4 – дізнатися, що змінилося в умовах послуг та тарифів;

кнопка 5 – перевірити баланс рахунку;

кнопка 7 – прослухати інформацію про My Vodafone;

кнопка 0 – зв’язатися із оператором.

Через USSD-команди з телефону

Коли Vodafone називався МТС, то найпростіше було набрати *101# на клавіатурі та натиснути “Виклик”. Тоді одразу ж на телефон надходило повідомлення з назвою тарифу та балансом на рахунку. З того часу ця функція залишилася незмінною і дозволяє швидко дізнатися свій тарифний план.

Дізнатись тариф Vodafone за номером телефону

Ті, кому зручніше сприймати інформацію на слух, можуть набрати з телефону 111 та зв’язатися з оператором. Вас одразу з’єднають із контакт-центром, а якщо вільних операторів немає, то треба буде трохи почекати. У цей час можна скористатися голосовим меню. Наприклад, при натисканні на кнопку 1 можна дізнатися свій тарифний план.

За допомогою сервісу My Vodafone

Для цього необхідно:

На головному сайті оператора у верхньому кутку натиснути на піктограму чоловічка.

Перед вами з’явиться поле, де потрібно ввести номер телефону.

Після чого вам прийде SMS із кодом, який треба буде ввести у діалоговому вікні на сайті. Також ви можете спробувати увійти до My Vodafone за допомогою PUK-коду вашої сімки.

Потім ви потрапите в особистий кабінет, де й дізнаєтеся про свій тариф, баланс, там же можна поповнити рахунок і так далі. На телефон вам прийде SMS – це система безпеки вас попередить на випадок, якщо це не ви увійшли до My Vodafone.

Крім того, ви можете встановити додаток My Vodafone у свій мобільний. Це дасть оперативну інформацію про ваш тариф, витрати і т.д.

Ще новини України: В Україні підняли тарифи на світло. Які ще комунальні «сюрпризи» попереду