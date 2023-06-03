В Україні підняли тарифи на світло. Які ще комунальні «сюрпризи» попереду

З 1 червня в Україні підняли тарифи на світло – це перше значне здорожчання комунальних послуг від початку повномасштабної війни. Очевидно, воно не буде останнім.

Підвищення тарифів на світло було найбільшою комунальною інтригою сезону. Цього боялися й чекали, рішення відтягували, як могли. І врешті Кабмін постановив – від 1 червня за один кіловат електроенергії будемо платити 2 гривні 64 копійки.

У сюжеті ТСН проаналізувала причини здорожчання та розвиток ситуації, поспілкувавшись із цього приводу з державними чиновниками та експертами, передає НСН.

Це найсуттєвіше здорожчання за останні десять років. Востаннє тариф змінювався 5 років тому. Після цього на нього не впливали ані пандемія, ані початок великої війни. Але зараз кіловат здорожчав на гривню.

Країна подвійних тарифів

Втім, і ця ціна далека від ринкової, стверджує член комітету з питань енергетики та ЖКГ Верховної Ради Анатолій Костюх, який нагадав, що підприємства купують електроенергію за ціною 3-6 гривень за кіловат.

“Домогосподарства до повномасштабного вторгнення, а це, на хвилиночку, 17 мільйонів домогосподарств, споживали електроенергію за тарифом 1,44 або 1,68. А на кого лягала тоді різниця?”, риторично запитує він.

В Україні один тариф на електроенергію діє для населення, інший – для підприємств. Тривалий час цю різницю компенсували дві державні компанії – “Енергоатом” та “Укргідроенерго“. Половину електрики вони продавали промисловості та бізнесу, половину населенню – в рази дешевше. Отриманих грошей більш-менш вистачало, і це дозволяло тримати пільговий тариф. Але не зараз.

У Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуги пропонували підняти ціну для населення у два етапи, щоб врешті-решт зрівняти з ринковою. В уряді вирішили інакше.

“Не йдеться про те, що ми відпускаємо тариф до ринку. Якщо ми не зробимо це цьогоріч, наступної зими ми будемо без світла”, стверджує міністр енергетики Герман Галущенко.

Збитки від агресії

Нині всі енергокомпанії, які виробляють і транспортують електрику, несуть колосальні збитки через російську агресію. І йдеться тут не лише про руйнування.

Значна частина наших генерувальних потужностей перебувають в окупації. Одна з найбільших – Запорізька АЕС в Енергодарі. Під контролем окупантів – Каховська ГЕС, Вуглегірська ТЕС, значна частина сонячних і вітрових електростанцій на півдні країни. Ці об’єкти не виробляють електрику для України. Відповідно, її не можна продати та отримати кошти.

“Якби сьогодні ми повернули Запорізьку станцію, питання не виникало б узагалі. Ми би трусили максимально європейців на експорт”, зауважив енергетичний міністр.

Через російський енергетичний терор одна з найбільших теплових електростанцій України, яка постачала світло трьом регіонам, працює лише на п’яту частину потужностей. Решта – побита окупантом і потребує ремонту.

Таких руйнувань не зазнавала ще жодна енергосистема у світі. Енергетичний терор росіян фактично вивів з ладу всю теплову генерацію, забрав половину теплоелектроцентралей, окупував 40 відсотків атомної генерації.

Щоб уникнути дефіциту електроенергії і хоч якось відремонтувати ці енергоблоки до зими – потрібні гроші.

Що далі?

“Тільки на цей рік необхідно 3,4 мільярда доларів США, щоб просто підготуватися до осінньо-зимового періоду, щоб у нас просто була необхідна інфраструктура та генерація, яка більш-менш стало може надавати електроенергію населенню”, розповів заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.

Все це змушує енергетиків шукати різні шляхи для утримання ситуації під контролем.

В останній день травня Нацкомісія з регулювання комунальних послуг відпустила ринкову ціну для бізнесу. Раніше вона теж мала стелю. Як поведеться ціна на ринку – прогнозувати складно.

Але не треба забувати, що 40% ціни холодної води – це вартість електрики. Якщо вона зросте для бізнесу – нових тарифів на воду населенню не уникнути.

Це зайвий раз свідчить, що гроші на відновлення потрібно шукати не лише за кордоном, а й усередині країни. Тобто від українського бізнесу та споживачів, які найбільше зацікавлені в тому, щоб взимку бути з теплом і світлом.т

“Багато хто думає, що зима закінчилася, а я схильний думати, що зима наближається. Подобається нам чи ні, але цей крок є вимушеним і необхідним”, зауважив політолог Валентин Гладких.

Цей вимушений крок нам обернеться збільшеними платіжками. Новий тариф діє з 1 червня. Отже, рахунки, які отримаємо цього тижня, сплачуємо ще по старій ціні 1,68 або 1,44. А вже в липні платіжки за червень будуть за новим тарифом – 2,64. Водночас Нічний тариф (мінус 50%) зберігається. Також залишається і система субсидій.

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