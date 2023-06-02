Чи залишиться нічний коефіцієнт на електроенергію після підвищення тарифу

В Україні підняли тариф на світло. Чи буде діяти нічний коефіцієнт на електроенергію при наявності двозонного лічильника.

Як передає НСН, про це розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в Facebook.

Він прокоментував постанову Кабміну про підвищення тарифів на світло до 2,64 грн за кВт-год і зазначив, що отримані енергетиками кошти підуть на відновлення енергосистеми, а не на прибуток постачальника.

За його словами, незалежно від того, буде встановлено тариф 1,68 грн/кВт-год, чи 2,64 грн/кВт-год, постачальник отримає свій регульований тариф. Наприклад для постачальника в м. Києві він становить 0,11 грн/кВт-год.

“В червні ви отримаєте платіжки за травень ще зі старим тарифом, а вже в липні прийдуть платіжки за червень по новому тарифу. Із червня не буде різниці в тарифі залежно від обсягів споживання, для всіх 2,64 грн за кВт-год”, пояснив він.

Директор YASNO зазначив, що нічний тариф залишиться:

“Нічний коефіцієнт лишається, тобто при наявності двозонного лічильника об’єм спожитий з 23:00 до 7:00 буде рахуватися за тарифом 1,32 грн за кВт-год”.

Коваленко пояснив, що гроші після підвищення тарифу підуть на відновлення енергосистеми. В першу чергу, зростуть фінансові можливості державних “Енергоатома” та “Укргідроенерго”, які накопичили суттєві борги через необхідність компенсувати різницю між тарифом для населення та ринковою ціною.

За його словами, наразі ринкова ціна для Києва на червень становить 4,80 грн/кВт-год з ПДВ. У неї включені: 3,46 грн/кВт-год ціна електроенергії + 0,52 грн/кВт- год тариф на передачу НЕК “Укренерго” + 0,71/кВт-год грн тариф на розподіл ОСР по другому класу напруги + 0,11 грн/кВт-год тариф постачальника. Побутовий споживач сплачує 2,64 грн/кВтг. А різниця 2,16 грн/кВт-год компенсується енергетичними підприємствами.

“Цю різницю компенсує “Енергоатом” і “Укргідроенерго”. Відповідно, якщо побутові споживачі сплачують менше (наприклад 1,68), то виробники повинні компенсувати більшу різницю”, сказав він.

Директор компанії зазначив, що при цьому вартість електроенергії в Україні залишиться найнижчою в Європі навіть після її підвищення.

До прикладу, після збільшення до 7,2 євроцентів електрика коштуватиме дешевше, ніж в сусідній Угорщині (9,2 євроцентів).

Нагадуємо, кабінет міністрів підвищив з 1 червня тариф на електричну енергію для населення майже вдвічі, до рівня 2,64 грн за кв-год. До цього в Україні діяв тариф 1,44 грн за споживання до 250 кВт-год та 1,68 грн за споживання більше цього обсягу.

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