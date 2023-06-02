Що буде з субсидіями, коли зростуть тарифи на світло

Чи зміниться щось в отримуванні субсидій для українців, коли зростуть тарифи на світло.

Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі телемарафону “Єдині новини”, передає НСН.

За її словами, після зростання тарифу на електроенергію в Україні громадяни надалі отримуватимуть субсидії, які покриватимуть цю збільшену вартість.

Заступниця міністра повідомила, що на сьогодні субсидії отримують 2,2 млн домогосподарств, ще 1,3 млн –отримують пільги. Після зростання тарифів на електроенергію очікуються нові звернення по державну допомогу.

“Будуть нові звернення, і нові громадяни, які відчують, що їхніх доходів не вистачає, щоб покривати житлово-комунальні послуги, будуть звертатися. Ми працюємо над спрощенням механізму видання субсидій як офлайн так і онлайн”, розповіла Марчак.

Вона запевнила, що гроші на субсидій в держави є. Так, у бюджеті було передбачено 37 млрд грн на субсидії та пільги. Ця допомога покриватиме збільшену вартість електроенергії.

“Всі ті громадяни, які вже отримують субсидії, їм фактично взагалі не треба буде нічого робити, тому що субсидії для них підвищаться автоматично”, повідомила заступниця міністра.

Нагадаємо, в Україні від 1 червня зріс тариф на електроенергію для населення і тепер він становить 2,64 грн/кВт-год замість 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год, як раніше.

Згідно прогнозом директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, суми в платіжках за світло зростуть на 150-250 грн.

Зазначимо, що через масовані російські обстріли території України восени та взимку було пошкоджено чимало енергетичної інфраструктури країни.

В Укренерго повідомили, що росіяни своїми ударами пошкодили майже всі великі тепло- та гідроелектростанції в нашій країні.

Раніше ми писали про те, хто може отримати субсидії в червні, а хто ризикує втратити фінансову допомогу від держави.

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