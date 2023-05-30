В Україні запроваджують спецвиплати – кому та скільки нарахують

В Україні запроваджують спецвиплати. Хто з українців зможе отримати гроші.

Народний депутат України, член української делегації у ПАРЄ, віцепрезидент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі повідомив, що в Україні запроваджуються спеціальні виплати, передає НСН.

Як пояснив депутат, надаватимуть їх за особливі заслуги тим громадянам, які мають статус борців за незалежність.

За його словами, спеціальну пенсію встановлюють у розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

Варто зазначити, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить зараз 2 508 грн. Це означає, що 200% від зазначеної суми – це мінімуму 5 016 грн.

Гончаренко повідомив про спецвиплати

Раніше ми писали про соціальні пенсії в Україні. Громадянам, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу, виплачується соціальна допомога замість пенсії.

Що таке соціальна пенсія

Ті українці, які мають менш як 15 років страхового стажу, у віці 65 років зможуть розраховувати на державну соціальну допомогу. Вона фактично є заміною пенсії, адже на останню такі громадяни права не матимуть.

Розмір такої виплати становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2093 гривні), та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2684 гривні).

Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.

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