Мінімальну зарплату пропонують підняти: яка буде сума і на що вона впливає

Міністерство економіки пропонує збільшити в держбюджеті 2024 року мінімальну зарплату на 1000 гривень.

Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, йдеться на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Розмір мінімальної зарплати пропонується підняти до 7 651 гривень. Зараз вона складає 6700 гривень.

Також пропонується підняти розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 3 443 гривень (наразі цей показник складає 2893 гривень; станом на сьогодні його “заморожено” на рівні 1 грудня 2021 року).

Бережна повідомила, що наразі Мінекономіки знаходиться в процесі перегляду попередніх показників макропрогнозу на наступний бюджетний період.

Міністерство фінансів очікує від Міністерства економіки уточнений макропрогноз до 19 червня 2023 року, щоб здійснити розрахунки необхідних бюджетних видатків, в тому числі щодо забезпечення у 2024 році запропонованих Мінекономіки розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7 782 гривні.

На що впливає мінімалка

Розмір мінімальної зарплати в основному впливає на зарплати бюджетників, розмір податків, а також на величину пенсій і на соціальні допомоги.

Зокрема, від мінімальної зарплати залежать посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Після підвищення мінімалки пропорційно зростають і зарплати бюджетників. В уряді стежать за тим, що б оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становив 44,5% від мінімальної зарплати.

Розмір єдиного соціального внеску (22%) також розраховується від рівня мінімальної зарплати. З 1 жовтня 2023 року це – 1474 гривень. В основному це стосується ФОПів, а також підприємств, де працівникам платять мінімальну зарплату. Всього в Україні зареєстровано близько 2 млн ФОПів, з яких 1,5 млн платять єдиний податок.

Крім того, максимальна база нарахування ЄСВ становить 15 мінімальних зарплат. З 1 жовтня 2023 це 100 500 гривень.

Для пенсіонерів з тривалим трудовим стажем (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), пенсія повинна скласти не менше 40% від мінімальної зарплати.

Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах також не може бути менше мінімалки.

Неоподатковуваний розмір добових не може перевищувати 10% від мінімалки.

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