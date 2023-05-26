Зарплата від 40 тис грн – де знайти роботу в Україні

Станом на травень у базі даних Державної служби зайнятості зареєстровано 36 тисяч вакансій. За яку роботу в Україні готові платити від 40 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

Пропозиція роботи

У професійному розрізі найбільше вакансій подається до служби зайнятості роботодавцями для працевлаштування:

кваліфікованих робітників з інструментом – 22% всіх поданих вакансій (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, пекар, слюсар-електрик);

робітників з обслуговування устаткування та машин – 17% (водій, тракторист-машиніст с/г виробництва, токар, оператор заправних станцій, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана);

професіоналів – 15% (вчитель, вихователь, фармацевт, інженер, лікар, психолог, інженер з охорони праці);

працівників сфери торгівлі та послуг – 13% (продавець, кухар, охоронник, офіціант, соціальний робітник, перукар, молодша медична сестра).

Топ-10 найбільш затребуваних робітничих професій за даними бази вакансій служби зайнятості є таким:

водій (1 752 вакансії);

швачка (1 548 вакансій);

продавець продовольчих / непродовольчих товарів (1 169 вакансій);

кухар (827 вакансій);

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (509 вакансій);

електрогазозварник (346 вакансій);

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (333 вакансії);

токар (301 вакансія);

слюсар-сантехнік (298 вакансій);

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (296 вакансій).

Зарплати

Станом на початок травня середній розмір заробітної плати у вакансіях, поданих до служби зайнятості, становив 11 тис. грн. Зокрема серед працівників сфери торгівлі та послуг – 12 тис. грн, кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств – 8 тис. грн, кваліфікованих робітників з інструментом – 11 тис. грн, робітників з обслуговування устаткування та машин – 12 тис. гривень.

При цьому, у базі даних Державної служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад:

ливарник металів та сплавів – 70 тис. грн;

слюсар-інструментальник – 60 тис. грн;

коваль на молотах і пресах – 50 тис. грн;

слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин – 50 тис. грн;

водій – 50 тис. грн;

машиніст бульдозера – 46 тис. грн;

кухар – 45 тис. грн;

тракторист – 43 тис. грн;

токар – 40 тис. грн.

“Слід зазначити, що високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань або за роботу в особливих умовах”, йдеться в повідомленні.

Як зазначили в центрі, однією з основних проблем на ринку праці є професійно-кваліфікаційний дисбаланс та окремі відмінності між попитом та пропозицією робочої сили. На сьогодні найбільший попит у роботодавців спостерігається на кваліфікованих працівників робітничих професій. Водночас серед зареєстрованих безробітних 43% мають вищу освіту, а в окремих великих містах – до 60% і вище. При цьому, кількість безробітних з числа колишніх керівників, професіоналів та фахівців утричі перевищувала кількість відповідних вакансій.

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