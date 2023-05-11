Де в Україні знайти роботу, кого з працівників шукають і які зарплати

Ринок праці в Україні відновлюється. Де можна знайти роботу і кого шукають роботодавці.
На Єдиному порталі вакансій зареєстровано понад 184 тисяч пропозицій, з яких 36 000 пропонує Державна служба зайнятості.
Про це повідомляє НСН з посиланням на Державну службу зайнятості.
«Станом на 10 травня 2023 року в базі даних Державної служби зайнятості зареєстровано 36 тис. вакансій. На Єдиному порталі вакансій, створеному у вересні минулого року спільними зусиллями Міністерства економіки України, Державної служби зайнятості та провідних сайтів з пошуку роботи (work.ua, robota.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua, ua.jooble.org), станом на сьогодні налічується 184 тис. вакансій», йдеться в повідомленні.
У професійному розрізі найбільше вакансій подається до служби зайнятості роботодавцями для працевлаштування кваліфікованих робітників з інструментом – 22% всіх поданих вакансій, робітників з обслуговування устаткування та машин – 17%, професіоналів – 15%, працівників сфери торгівлі та послуг – 13%.
У Держслужбі наголошують, що однією з основних проблем на ринку праці залишається професійно-кваліфікаційний дисбаланс.
Так, найбільший попит у роботодавців спостерігається на кваліфікованих працівників робітничих професій. Тоді як серед зареєстрованих безробітних 43% мають вищу освіту, а в окремих великих містах – до 60% і вище.
ТОП-10 найбільш затребуваних робітничих професій:
- водій (1 752 вакансії);
- швачка (1 548 вакансій);
- продавець продовольчих / непродовольчих товарів (1 169 вакансій);
- кухар (827 вакансій);
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (509 вакансій);
- електрогазозварник (346 вакансій);
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (333 вакансії);
- токар (301 вакансія);
- слюсар-сантехнік (298 вакансій);
- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (296 вакансій).
Станом на 10 травня 2023 року середній розмір заробітної плати у вакансіях, поданих до служби зайнятості, становив 11 тис. грн.
Зокрема, серед працівників сфери торгівлі та послуг – 12 тис. грн, кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств – 8 тис. грн, кваліфікованих робітників з інструментом – 11 тис. грн, робітників з обслуговування устаткування та машин – 12 тис. гривень.
При цьому, у базі даних Державної служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад:
- ливарник металів та сплавів – 70 тис. грн;
- слюсар-інструментальник – 60 тис. грн;
- коваль на молотах і пресах – 50 тис. грн;
- слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин – 50 тис. грн;
- водій – 50 тис. грн;
- машиніст бульдозера – 46 тис. грн;
- кухар – 45 тис. грн;
- тракторист – 43 тис. грн;
- токар – 40 тис. грн.
Нагадаємо, станом на 1 квітня 2023 року на обліку в Державній службі зайнятості перебувало 137 тис. безробітних.
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