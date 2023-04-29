Загальна мобілізація: які дані отримують ТЦК про безробітних чоловіків

Які дані отримують ТЦК про безробітних чоловіків. Де і як військкомати беруть інформацію.



В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Для всіх військовозобов’язаних чоловіків є вірогідність отримати повістку.

Що стосується безробітних чоловіків, повістки їм можуть вручати через Центри зайнятості, передає НСН.

Як пише Фокус, в Україні станом на квітень 2023 року зареєстровано 137,3 тис. безробітних осіб.

Однак українці не реєструються для отримання статусу безробітного, адже мають неформальні доходи, а також через небажання витрачати час на походи до Центру зайнятості та консультації. У Центрах зайнятості здебільшого реєструються жінки.

На рівень безробіття в Україні впливає і мобілізація. Деякі безробітні тепер отримали роботу у Збройних Силах України.

Крім того, є частка осіб, які не планують звертатися до Центрів зайнятості, адже дані про зареєстрованих безробітних чоловіків центри передають ТЦК (колишнім військкоматам).

Загальна мобілізація. Яку інформацію отримує ТЦК про безробітних

Затверджений “Порядок організації та ведення військового обліку” містить інформацію про те, що ТЦК мають право на доступ до даних щодо військовозобов’язаних з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Тобто, фактично через Центр зайнятості ТЦК отримують інформацію про чоловіків, яким потім передають повістки.

Передавання даних про безробітних регламентується статтею 63 Порядку та передбачає, що міські, районні центри зайнятості та філії регіональних центрів зайнятості надають інформацію про реєстрацію осіб як безробітних протягом семи календарних днів після отримання запиту відповідного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Згідно з Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 792 безробітні для оформлення статусу надають таку інформацію:

паспортні відомості (ПІБ, місце прописки, сімейний стан),

ідентифікаційний код,

документ про освіту або дублікат,

відомості з трудової книжки (місця роботи, стаж та посади),

військово-обліковий документ.

Міграційна служба у двотижневий термін також повинна повідомляти ТЦК про осіб, які набули українського громадянства та підлягають взяттю на військовий облік.

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