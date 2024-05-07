Українці можуть дізнатися все про послуги для ВПО на інформаційному ресурсі. Йдеться про підтримку щодо працевлаштування,відновлення документів, надання гуманітарної та іншої допомоги

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Державну службу зайнятості.

Для внутрішньо переміщених осіб створили новий інформаційний ресурс щодо послуг, які надають недержавні та громадські організації

Послуги для ВПО – в Україні з’явився інформаційний ресурс для переселенців

Державна служба зайнятості повідомила, що інформація щодо послуг, які надають недержавні та громадські організації по всій Україні для внутрішніх переселенців, відтепер зібрана на одному ресурсі.

ВПо можуть отримати підтримку щодо працевлаштування, надання психологічної, юридичної, консультативної, гуманітарної допомоги, відновлення документів та інше.

Ознайомитися з переліком послуг та контактами організацій можна перейшовши за посиланням та обравши розділ ВПО. Інформація на ресурсі постійно оновлюється.

Крім цього, раніше Службою зайнятості було запроваджено комплекс послуг, які включають пошук роботи, отримання ваучерів на професійне навчання, надання грантів на створення або розвиток власної справи тощо. Переглянути повний перелік послуг для внутрішніх переселенців можна тут.

Ще новини України: Як ВПО влаштуватися на роботу: зібрали корисну інформацію